Για την 4η αγωνιστική στο «Μαρκαντίνιο Μπεντεγκόντι» η Γιουβέντους ταξίδεψε στην Βερόνα, τα βρήκε σκούρα και έφυγε με την ισοπαλία (1-1).

Η «Βέκια Σινιόρα» πέρασε δύσκολο βράδυ στην έδρα της μαχητικής Βερόνα και το μόνο που κατάφερε ήταν να μοιραστεί μαζί της τον βαθμό της ισοπαλίας.

Αμφότερες οι δύο ομάδες έχασαν αρκετές ευκαιρίες να διευρύνουν το σκορ, με την μπάλα να μην τους κάνει το χατίρι.

Ο αγώνας

Με πολύ κλειστή την άμυνά της ξεκίνησε η Βερόνα το παιχνίδι, όμως η Γιουβέντους κατάφερε να βρει τον τρόπο να βάλει την μπάλα στα δίχτυα.

Στο 19', ο Κονσεϊσάο εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Τουράμ και έκανε το 0-1 για την ομάδα του, βάζοντας της σε θέση οδηγού στο σκορ.

Η Βερόνα έκτοτε δεν ήθελε να επιτρέψει στην Βέκια Σινιόρα να βρει και άλλο τέρμα και ανέβασε τις γραμμές της, ψάχνοντας χώρο για την ισοφάριση.

Μια από τις επισκέψεις της στην αντίπαλη περιοχή είχε ως αποτέλεσμα να κερδίσει το πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε στο 44' ο Ορμπάν και έκανε το 1-1 πριν την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο, η Βερόνα ξεκίνησε με ενα γκολ στο 69', το οποίο ωστόσο ακυρώθηκε μετά την χρήση VAR.

Έκτοτε οι δύο ομάδες πάλευαν με συνεχείς επιθέσεις, αλλά η καμία τους δεν μπορούσε να βρει δίχτυα.

Η Βερόνα είχε βάλει δύσκολα στην Γιουβέντους αν και κανείς θα ανέμενε μια πιο εύκολη βραδιά για την «Μεγάλη Κυρία».

Ωστόσο η ομάδα του Κιβού αρκέστηκε στο ένα γκολ από το πρώτο ημίχρονο και στον βαθμό της ισοπαλίας, με το 1-1 να είναι το τελικό αποτέλεσμα.