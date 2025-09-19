Έφτασε Σίδνεϊ ο Παναθηναϊκός: Φωτογραφήθηκε μπροστά στην Opera

Παρά την κούραση, οι παίκτες του Παναθηναϊκού έμειναν έκπληκτοι από τη φυσική ομορφιά στο Σίδνεϊ και φωτογραφήθηκαν μπροστά στην διάσημη Opera. Αποστολή στην Αυστραλία: Βασίλης Παπαθεοδώρου

Το τσάρτερ που είχε ναυλωθεί από τη Μελβούρνη για το Σίδνεϊ είχε συνεπιβάτες την αποστολή του Παναθηναϊκού και της Παρτίζαν.

Λίγο μετά τις 11 πμ τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδος), το αεροπλάνο μετά από μια σύντομη πτήση μιας ώρας έφτασε στο Σίδνεϊ και η πρώτη αλλαγή που διαπίστωσαν ήταν ο θερμός καιρός καθώς από τους 15 βαθμούς της Μελβούρνης βρέθηκαν στους 24 του Σίδνεϊ.

Οι παίκτες και το σταφ του Παναθηναϊκού συνοδευόμενοι από την επικεφαλής Δέσποινα Γιαννακοπούλου, βρέθηκαν δίπλα στην διάσημη Opera, φωτογραφήθηκαν μάλιστα όλοι μαζί ενώ στη συνέχεια υπήρχε και μια κοινή αναμνηστική φωτό με την ομάδα της Παρτίζαν.

Οι παίκτες πάντως δεν έκρυβαν τον θαυμασμό τους για τις πρώτες εικόνες που αντίκρισαν, αλλά από το μεσημέρι πέφτουν με τα μούτρα στη δουλειά δεδομένου ότι θα προπονηθούν για πρώτη φορά οι 12 διαθέσιμοι παίκτες, πλην δηλαδή όσων έμειναν πίσω (Σορτς, Λεσόρ, Γκριγκόνις, Όσμαν) στην Αθήνα.

Από σήμερα μπαίνει στην προπόνηση και ο Ρισόν Χολμς που είναι έτοιμος και θα ντεμπουτάρει σε επίσημο φιλικό κόντρα στην Αδελαΐδα την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος.