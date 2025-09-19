Τι είπαν Μαρινάκης-Γιάρεμτσουκ, όλοι προτείνουν προπονητές στον Παναθηναϊκό, ο επόμενος προπονητής στην έξοδο. Σηκώνουν σκόνη οι Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Μεγάλος προβληματισμός επικρατούσε στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ, μετά το τέλος του αγώνα στη Λιβαδειά. Το αποτέλεσμα και η εικόνα είχε σοκάρει τους πάντες εντός του Δικεφάλου και είναι δεδομένο ότι θα γίνει, αν δεν έγινε ήδη, το απαραίτητο group therapy, με τους παίκτες να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. (SDNA)

*Αναπτύχθηκε χθες μια φημολογία ότι στο περιθώριο του αγώνα με την Πάφο, ο Βαγγέλης Μαρινάκης συναντήθηκε με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Περισσότερο ήταν μια συνάντηση που είχε να κάνει κυρίως με το να καταλάβει ο Ουκρανός επιθετικός το πόσο πολύ τον υπολογίζει όλος ο οργανισμός και πως άπαντες τον περιμένουν να επιστρέψει γρήγορα στη δράση. Ο Γιάρεμτσουκ δεν θα είναι διαθέσιμος με τον Παναθηναϊκό. Από βδομάδα θα δούμε σε ποιο από τα επόμενα ματς θα πάρει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής. (ΦΩΣ)

*Οι κατάσκοποι Ρόμα και Στουτγάρδης έφυγαν με γεμάτο το μπλοκάκι τους από το Καραϊσκάκη. Θυμίζουμε ότι οι Μουζακίτης και Έσε είχαν ακουστεί για τη Ρόμα μέσα στο καλοκαίρι. (ΦΩΣ)

*Διάφορα ονόματα έχουν προταθεί στη διοίκηση Αλαφούζου το τελευταίο διάστημα για τη στελέχωση της ποδοσφαιρικής ομάδας. Από τον Μλάντεν Πέτριτς και τον Ντάνιελ Πράνιτς, μέχρι και τον Τζιμπρίλ Σισέ. Και Έλληνες «μύθοι» της ομάδας έχουν συζητηθεί, αλλά απόφαση δεν υπάρχει. (SPORTDAY)

*Εσχάτως κυκλοφόρησαν κάποιες φήμες αναφορικά με το μέλλον του Ρότα στην ΑΕΚ. Ο Έλληνας διεθνής δεξιός μπακ δεν ανήκει στην κατηγορία του Οντουμπάτζο, τον οποίο δεν υπολογίζουν. Ο Μάρκο Νίκολιτς θεωρεί ότι ο 28χρονο αμυντικός καλύπτει τη δεδομένη στιγμή τα «θέλω» και δεν είναι αρνητικός στο ενδεχόμενο της παραμονής του. Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα από την άλλη θέλει να αξιολογήσει εκ νέου τον Ρότα και θα περιμένει το επόμενο διάστημα με τα δύσκολα ματς για να πάρει την απόφασή του. (SPORTDAY)

*Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα με τους προπονητές που προτείνονται στον Παναθηναϊκό. Όποιος μάνατζερ γνωρίζει κάποιον από τους πάμπολλους «πόλους» της ΠΑΕ, προτείνει τεχνικούς τις τελευταίες μέρες. Για να δούμε που θα κάτσει η μπίλια. Διότι και οι μεταγραφές δεν ήταν όλες του Γιάννη Παπαδημητρίου… (LIVE SPORT)

*Κουίζ: ποιος σουπερλιγκάτος προπονητής μετράει ημέρες για το «game over» στον πάγκο; (ΩΡΑ)

