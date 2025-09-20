Μισεουί: «Δεν έχει σημασία ποιος θα σκοράρει αλλά να κερδίζουμε - Ο Χιμένεθ ζητάει το 100% των εαυτών μας»

Μπορεί να ήταν ο «χρυσός» σκόρερ για τον Άρη στην νίκη με 0-1 απέναντι στην Κηφισιά, όμως ο Γκαμπριέλ Μισεουί στάθηκε περισσότερο στο γεγονός πως οι «κιτρινόμαυροι» κέρδισαν τους τρεις βαθμούς, μιλώντας παράλληλα με τα καλύτερα λόγια για τον Μανόλο Χιμένεθ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το γκολ του: «Ήταν ένα πολύ σημαντικό γκολ όχι μόνο για μένα, αλλά και για την ομάδα. Δεν έχει σημασία ποιος θα σκοράρει. Σήμερα ήμουν εγώ αλλά το σημαντικό είναι να μπαίνουν τα γκολ και να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Περιμέναμε ένα δυνατό παιχνίδι. Ο προπονητής πάντα ψάχνει τρόπους για να διασπάσουμε τις αντίπαλες άμυνες. Κερδίσαμε αλλά πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να πάρουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε».

Για τον Χιμένεθ: «O προπονητής ψάχνει πάντα τρόπους για να κερδίσουμε στη διάρκεια του ματς. Ψάχνει διαφορετικούς τρόπους. Αυτή είναι η διαφορά που βλέπω. Αυτό που ζητάει πάντα είναι η ένταση στο παιχνίδι μας. Να δίνουμε το 100% του εαυτού μας».