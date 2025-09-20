Η γκολάρα του Ελ-Αραμπί χάρισε βαθμό στην Ναντ! (vid)

O 38χρονος Γιουσέφ Ελ-Αραμπί με το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Ναντ, ισοφάρισε την Ρεν στο 96ο λεπτό (2-2) και απογείωσε το «Μποζουάρ», δίνοντας έναν πολύτιμο βαθμό στα «καναρίνια».