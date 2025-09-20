Τολιόπουλος: «Δε θέλω να απογοητεύσω τον Αταμάν, με τιμούν τα λόγια του» (vid)

Ο Βασίλης Τολιόπουλος μίλησε από την Αυστραλία όπου βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και αναφέρθηκε στις πρώτες του εντυπώσεις από τη νέα του ομάδα.

Στάθηκε στα κολακευτικά λόγια του προπονητή της ομάδας, Εργκίν Αταμαν και στο τι θέλει ο ίδιος να προσφέρει στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε…

Για τις πρώτες του εμπειρίες στον Παναθηναϊκό: «Πάρα πολύ θετικές , έχουμε μια εξαιρετική εμπειρία εδώ στην Αυστραλία. Με τα περισσότερα παιδιά γνωριζόμαστε και έχουμε αρχίσει να φτιάχνουμε την χημεία μας.»

Για το γεγονός ότι ο Άταμαν είπε ότι του αρέσει πολύ ο Τολιόπουλος και ότι τον ήθελε δύο σερί χρόνια: «Μόνο έξτρα κίνητρο να συνεχίσω να δουλεύω και να γίνομαι καλύτερος. Με τιμάει που είπε αυτά τα λόγια ο κόουτς και σίγουρα δεν θέλω να τον απογοητεύσω. Να συνεχίσω να κάνω την δουλειά μου και να παίζω καλά.»

Για το αν έπαιξε ρόλο στην απόφασή του το στυλ παιχνιδιού του Άταμαν: «Σίγουρα το ότι του αρέσει οι παίκτες να βγάζουν το ταλέντο τους στο παιχνίδι και τους αφήνει να παίρνουν πρωτοβουλίες ήταν κάτι που έπαιξε σημαντικό ρόλο συν ότι με ήθελε στην ομάδα επίσης. Οπότε δεν είχα κανέναν λόγο να το σκεφτώ να έρθω στον Παναθηναϊκό.»

Για το πρώτο ματς στην Αυστραλία κόντρα στην Παρτίζαν: «Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, έπρεπε να παίξουμε απευθείας με το που φτάσαμε. Aνταποκριθήκαμε καλά, πήραμε τη νίκη και είμαστε εδώ να δουλέψουμε, να κάνουμε προπόνηση και να γινόμαστε καλύτεροι μέρα με την ημέρα.»

Για το αν το καλοκαίρι που πέρασε ήταν το καλοκαίρι της ζωής του: «Σίγουρα είναι. Και παιδί, και μετάλλιο και πρώτη χρονιά στον Παναθηναϊκό. Οπότε σίγουρα όλα πήγαν πολύ καλά.»

Για τον λόγο που επέλεξε το νούμερο 27: «Στις 27 γεννήθηκε ο γιος μου, οπότε είπα να πάρω αυτό».