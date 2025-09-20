MENU
Η «λύτρωση» του Άρη από τον Μισεουί (vid)

Ο Άρης πέρασε από το Αγρίνιο (0-1), κερδίζοντας την Κηφισιά με χρυσό σκόρερ τον Μισεουί στο 87ο λεπτό.

Δείτε το γκολ:


 

