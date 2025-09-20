Στο Παλατάκι ο Μυστακίδης, επισκέφτηκε τους χώρους για τις βελτιώσεις που χρειάζονται

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης επισκέφτηκε το PAOK Sports Arena παρουσία μηχανικών, για τις βελτιωτικές κινήσεις που χρειάζεται το κλειστό του Δικεφάλου ώστε να γίνει πιο λειτουργικό.

Στο Παλατάκι βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου (20/9) ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην αγορά του πλειοψηφικού πακέτου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Ο επιχειρηματίας, παρουσία και μηχανικών, επισκέφτηκε όλους τους χώρους του γηπέδου και ιδιαίτερα αυτούς που χρειάζονται βελτιώσεις, ούτως ώστε το κλειστό να γίνει πιο λειτουργικό.

Ο Μυστακίδης έχει δώσει το ήδη το «πράσινο φως» ούτως ώστε να πραγματοποιηθούν όσες αλλαγές χρειάζονται, με βασικά μελήματα αυτή τη στιγμή η θέρμανση και μόνωση του γηπέδου, οι οποίες σε συνάρτηση με τις ήδη βελτιώσεις που έχει πραγματοποιήσει ο Θανάσης Χατζόπουλος και οι συνεργάτες του σε κερκίδα, οροφή, πίνακες και φωτισμό, να δώσουν άλλη αίγλη στο PAOK Sports Arena.