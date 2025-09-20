Στο Παλατάκι ο Μυστακίδης, επισκέφτηκε τους χώρους για τις βελτιώσεις που χρειάζονται

Στο Παλατάκι βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου (20/9) ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην αγορά του πλειοψηφικού πακέτου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
Ο επιχειρηματίας, παρουσία και μηχανικών, επισκέφτηκε όλους τους χώρους του γηπέδου και ιδιαίτερα αυτούς που χρειάζονται βελτιώσεις, ούτως ώστε το κλειστό να γίνει πιο λειτουργικό.
Ο Μυστακίδης έχει δώσει το ήδη το «πράσινο φως» ούτως ώστε να πραγματοποιηθούν όσες αλλαγές χρειάζονται, με βασικά μελήματα αυτή τη στιγμή η θέρμανση και μόνωση του γηπέδου, οι οποίες σε συνάρτηση με τις ήδη βελτιώσεις που έχει πραγματοποιήσει ο Θανάσης Χατζόπουλος και οι συνεργάτες του σε κερκίδα, οροφή, πίνακες και φωτισμό, να δώσουν άλλη αίγλη στο PAOK Sports Arena.