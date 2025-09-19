Σταρ της Τσέλσι κόβει το ποδόσφαιρο για να αφοσιωθεί στον στίβο!

Ο τιμωρημένος για ντόπινγκ Μιχάιλο Μούντρικ θέλει να το γυρίσει στα σπριντ και να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028!

Μία επένδυση 100 εκατομμυρίων ευρώ της Τσέλσι φαίνεται πως καταλήγει στον κάλαθο των αχρήστων, αφού δύο χρόνια μετά την πανάκριβη μεταγραφή του στους μπλε, ο Μιχάιλο Μούντρικ σκέφεται να κόψει το ποδόσφαιρο.

Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός, ο οποίος εκτίει ποινής τεσσάρων ετών για χρήση απαγορευμένων ουσιών, προπονείται εδώ και καιρό με την Εθνική ομάδα των σπριντ της Ουκρανίας και έχει βάλει στόχο να εκπροσωπήσει την χώρα του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, πιθανότατα σε κάποια σκυταλοδρομία.

Στο ντεμπούτο του στην Premier League, ο Μούντρικ είχε σπάσει τα κοντέρ αφού είχε πιάσει τελική ταχύτητα 36,67 χιλιομέτρων ανά ώρα, επίδοση που δεν ξεπέρασε πέρσι κανένας παίκτης, κάτι που σημαίνει ότι έχει την φυσική ταχύτητα να δοκιμάσει στα σπριντ, έστω κι αν το νέο του εγχείρημα σε έναν νέο και άγνωστο χώρο έχει λίγες πιθανότητες να πάει όπως το περιμένει.