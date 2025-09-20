Μπάτσι: «Ατυχία με Ομεονγκά, χρειάζεται αυτοπεποίθηση ο Πανσερραϊκός»

Πρώτος βαθμός για τα «Λιοντάρια» στην Stoiximam Super League και ο Ιταλός προπονητής θέλει οι παίκτες του να πιστέψουν περισσότερο στους εαυτούς τους και το πλάνο.

Αναλυτικά, τα όσα δήλωσε ο Κριστιάνο Μπάτσι μετά το 1-1 του Πανσερραϊκού ενάντια στον Ατρόμητο στις Σέρρες:

«Είμαστε καλό γκρουπ. Είμαι ευχαριστημένος από την ομάδα και τη δουλειά, αλλά χρειαζόμαστε αυτοπεποίθηση. Είχαμε μια ατυχία με τον Ομεονγκά, είναι σημαντικός για μας, αλλά ο Ρούμιαντσεβ που αγωνίστηκε στη θέση του ανταποκρίθηκε άριστα. Αν αναλύσουμε όλα τα παιχνίδια, η ομάδα εξελίσσεται. Φάνηκε και κόντρα στον Ολυμπιακό όσο παίζαμε 11 εναντίον 11. Χάσαμε δυο σημαντικές ευκαιρίες. Σήμερα δείξαμε καλή εικόνα στο β' ημίχρονο. Πρέπει να πιστέψουμε στο πλάνο και να συνεχίσουμε τη δουλειά».