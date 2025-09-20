Λάρισα: Με Ουάρντα η αποστολή για το ματς με την ΑΕΚ

Η Λάρισα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το κυριακάτικο ματς με την ΑΕΚ και μετά την σημερινή προπόνηση ο Γιώργος Πετράκης έκανε γνωστή την αποστολή.

Σε αυτή συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Αμρ Ουάρντα, ενώ στον αντίποδα εκτός έμειναν οι Βινιάτο, Φεριγκρά, Φαϊζάλ και Ηλιάκης.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση της ΑΕΛ Novibet έχει ως εξής: «Ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου (20/09/25) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα Πρωταθλήματος της 4ης Αγωνιστικής Stoiximan Super League με αντίπαλο την ΑΕΚ στο γήπεδο του AEL FC ARENA (21/09/25, 17:30).

Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο κ. Γιώργος Πετράκης είναι οι: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Παπαγεωργίου, Κοσονού, Κοβάτσεβιτς, Μπαγκαλιάννης, Παντελάκης, Τσάκλα, Σουρλής, Στάικος, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Βαρσάμης, Τούπτα, Μούργος, Γιούσης, Ουάρντα, Πασάς και Γκαράτε».