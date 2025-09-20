Η κριτική του Άρη: Ο πάγκος ξεμπλόκαρε το παιχνίδι!

Το SDNA σκιαγραφεί την απόδοση των ποδοσφαιριστών του Άρη μετά την νίκη (0-1) κόντρα στην Κηφισιά - Καθοριστική η συμβολή των Γιαννιώτα και Μισεουί που ήρθαν από τον πάγκο και άλλαξαν δραστικά τις ισορροπίες του παιχνιδιού.

Διούδης: «Θεατής» στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου, κρατώντας με ευκολία το μηδέν στα μετόπισθεν.

Τεχέρο: Πολύ μέτριο παιχνίδι από τον Ισπανό. Τα ανεβάσματα του δεν αποτέλεσαν απειλές για την άμυνα της Κηφισιάς, ενώ ανασταλτικά πραγματοποίησε κάποια όχι και τόσο έξυπνα φάουλ, που έδωσαν χρόνο και ανάσες στους τυπικά γηπεδούχους.

Φαμπιάνο: Για άλλο ένα παιχνίδι, ήταν το σημείο αναφοράς στην άμυνα του Άρη. Αλάνθαστος τόσα στο ψηλό παιχνίδι, όσο και χαμηλά, ενώ ήταν εκείνος που καθοδηγούσε και συντόνιζε την λειτουργία της τετράδας.

Άλβαρο: Δεν ήταν σταθερός στα αμυντικά καθήκοντα του, ορισμένες λανθασμένες επιλογές έβαλαν σε... μπελάδες τον Άρη. Αποκορύφωμα το ακυρωθέν γκολ του Τεττέη, που ξεκινάει από δικό του λάθος.

Μεντίλ: Είχε ενέργεια, πραγματοποίησε αρκετά ανεβάσματα και ήταν γενικότερα θετικός. Βέβαια, έλειπε το κάτι παραπάνω που θα τον έκανε να ξεχωρίσει. Από την άλλη, δεν εκτέθηκε αμυντικά.

Ράσιτς: Ήταν ο κινητήριος μοχλός για την μεταφορά της μπάλας από την άμυνα στην επίθεση. Ωστόσο, με την Κηφισιά στο δεύτερο μέρος να αμύνεται μαζικά στο δικό της μισό, δεν έγινε αισθητός και περιορίστηκε σε κοντινές μεταβιβάσεις, χωρίς να καταφέρει να «πατήσει» στην περιοχή.

Μόντσου: Για άλλο ένα παιχνίδι είχε τον ρόλο του box to box με ασταμάτητα τρεξίματα σε όλο το γήπεδο. Σε αντίθεση με τον Ράσιτς, συμμετείχε στο παιχνίδι της ομάδας με προωθήσεις στην περιοχή, αποτελώντας μόνιμο «πονοκέφαλο» για την ανασταλτική λειτουργία της Κηφισιάς.

Γαλανόπουλος: Αν και είχε διάθεση, δεν κατάφερε να συνεισφέρει επιθετικά. Αγωνίστηκε πίσω από τον Μορόν και κινήθηκε σε μέτρα που δεν βοηθούν τα χαρακτηριστικά του, με αποτέλεσμα να αποτελέσει την πρώτη τακτική αλλαγή από τον Χιμένεθ.

Ντούντου: Δεν βρήκε τους απαιτούμενους χώρους για να ξεδιπλώσει την ταχύτητα του και εγκλωβίστηκε στην οργανωμένη άμυνα της Κηφισιάς. Δεν μπόρεσε να γίνει απειλητικός και αποχώρησε στα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους.

Μορουτσάν: Τραυματίστηκε και αποχώρησε στο 40ο λεπτό. Στο διάστημα που αγωνίστηκε, δεν φοβήθηκε να επιτεθεί κατά μέτωπο, ωστόσο η άμυνα της Κηφισιάς κατάφερε να τον «κλείσει» με διπλό μαρκάρισμα.

Μορόν: Δεν τροφοδοτήθηκε αρκετά και δεν φάνηκε ιδιαίτερα στο πρώτο μέρος. Αντίθετα, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο κινητικός και δημιούργησε αρκετές φάσεις, τραβώντας αρκετή πίεση πάνω του και δίνοντας το σύνθημα για την τελική αντεπίθεση του Άρη που έφερε την νίκη.

Οι αλλαγές

Ο Σίστο μπήκε στη θέση του τραυματία Μορουτσάν στο 40' αλλά -με εξαίρεση ελάχιστες στιγμές- δεν έδωσε το κάτι παραπάνω στον δημιουργικό τομέα.

Ο Χιμένεθ πέρασε στο παιχνίδι τους Γιαννιώτα και Μισεουί στο 56ο λεπτό, οι οποίοι βοήθησαν σημαντικά ώστε ο Άρης να γίνει επικίνδυνος. Αμφότεροι ταλαιπώρησαν τους προσωπικούς αντιπάλους, κέρδισαν φάουλ και άφησαν θετική εντύπωση, με τον τελευταίο να λύνει τον γόρδιο δεσμό και να χαρίζει την νίκη στους «κιτρινόμαυρους».

Ο Ρόουζ πέρασε στο παιχνίδι στις καθυστερήσεις και ως εκ τούτου η απόδοση του δεν μπορεί να κριθεί.

