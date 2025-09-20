Γιώργος Μαζωνάκης: «Αφήστε τις μ@@@κίες» λέει από παραλία σε βίντεο που δημοσιοποίησε στο Instagram

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε το απόγευμα του Σαββάτου (20-09-2025) με ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης φαίνεται να στέλνει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, με στόχο να σταματήσουν οι συζητήσεις και μια σειρά από αναφορές για εκείνον, που τον έχουν ενοχλήσει. Στο βίντεο διάρκειας 7 δευτερολέπτων φαίνεται απέναντι από την κάμερα, με φόντο το γαλάζιο της θάλασσας.

«Εγώ λέω να ‘ρθειτε να κάνετε καμιά βουτιά κι αφήστε τις μ… Hello! Καλό Σαββατοκύριακο παιδιά» φαίνεται να λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Νωρίτερα, ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, είχε αποκαλύψει πως πήρε εντολή από τον πελάτη του, να σταματήσει τις εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές. Η επιθυμία του έγινε σεβαστή και έτσι ο δικηγόρος δεν εμφανίστηκε στην εκπομπή «Weekend Live» στον ΣΚΑΪ, που ήταν καλεσμένος.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παραμένει σε κακή ψυχολογική κατάσταση, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης (18-09-2025) έφυγε από τη ζωή, η αγαπημένη του σκυλίτσα. Η Αρίθα, όπως την έλεγε, συνόδευε τον τραγουδιστή σε βόλτες και ταξίδια, ενώ για εκείνη είχε παραφράσει στίχους του τραγουδιού του, «Παιδί της Νύχτας».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει κόψει κάθε επαφή με τους γονείς και τις δύο αδερφές του. Μένει να φανεί αν μέσα από το νέο του μήνυμα απευθύνεται στην οικογένειά του, ή στους δημοσιογράφους που ασχολούνται καθημερινά με την υπόθεσή του.

Ο γνωστός τραγουδιστής αυτό το διάστημα κάνει ένα restart στη ζωή του ύστερα από τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο από τα μέλη της οικογένειάς του. Το απόγευμα της Παρασκευής (19.09.2025) προβλήθηκε backstage υλικό από τα γυρίσματα του Γιώργου Μαζωνάκη στο «The Voice».

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε μήνυση για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς στις καταθέσεις συγγενών του περιγράφεται ότι είναι ψυχικά άρρωστος και επικίνδυνος για τον εαυτό του αλλά και για τρίτους. Επίσης μηνύει ως ηθική αυτουργό την αδελφή του Βάσω, με την οποία βρίσκεται σε δικαστική διένεξη για οικονομικής φύσεως αδικήματα και ως φυσικούς αυτουργούς την άλλη του αδελφή, Μαρία, τους γονείς του και μια φίλη τους.

O τραγουδιστής τονίζει, ότι οι συγγενείς του δεν ήταν σε θέση να κρίνουν αν χρήζει ιατρικής βοήθειας, αφού, όπως και οι ίδιοι φέρονται να παραδέχονται, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο δεν είχαν καθημερινή επαφή μαζί του.

Δεν είμαστε εμείς που αποφασίσαμε τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, λέει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη δια των συνηγόρων τους.

Η ανακοίνωση καταλήγει πως: «στις δίκες ενώπιον των τηλεοπτικών παραθύρων θα συνεχίσουμε να είμαστε απόντες, δηλώνοντας την παράσταση μας, μόνον εάν απαιτηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, που ευτυχώς για εμάς έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα να κρίνουν και να αποφασίσουν».

