Μαρούσι: Πάλεψε για την ανατροπή κόντρα στην Πινάρ Καρσίγιακα

Το Μαρούσι πάλεψε για την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στην Πινάρ Καρσίγιακα, όμως γνώρισε τελικά την ήττα με 68-65 στον μικρό τελικό του τουρνουά της Άγκυρας.

Αν και βρέθηκε με 13 πόντους πίσω στο ημίχρονο, το Μαρούσι έτρεξε επιμέρους σκορ 18-8 στην τρίτη περίοδο πλησιάζοντας στο καλάθι τη διαφορά, χωρίς όμως να ολοκληρώσει την ανατροπή. Ο Κινγκ ήταν ξανά ο κορυφαίος της ελληνικής ομάδας με 22 πόντους και ακολούθησε ο Μέικον με 10 πόντους.

Αναφέρει σχετικά η ΚΑΕ Αμαρουσίου: «Με το παιχνίδι αυτό ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της ομάδας μας σε ένα διεθνές τουρνουά υψηλού επιπέδου, στο οποίο έδωσε δυο πολύ δυνατά φιλικά για να μετρήσει τις δυνάμεις της και να βοηθήσει τον προπονητή, Ηλία Παπαθεοδώρου να βγάλει συμπεράσματα πριν βάλει τις τελευταίες “πινελιές”.

Η αποστολή επιστρέφει την Κυριακή για να μπει στο τελικό στάδιο των προπονήσεων , ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν, περιμένοντας την αποθεραπεία των Σαλάς και Καρακώστα. Το τελευταίο φιλικό είναι προγραμματισμένο για τις 27 του μήνα με αντίπαλο τον Κολοσσό, παρουσία κόσμου».

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 38-25, 46-43, 68-65.

Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 5(1), Μέικον 10, Νικολαϊδης 2, Τουλιάτος 3 (1), Χατζηδάκης 5, Κινγκ 22 (4/12 τρ,), Καλαϊτζάκης , Γουίλιαμς (8π., 14 ριμπ., 4 ασ.) , Ιορδάνου 2, Γιαννόπουλος, Περάντες 8 (4ασ.).