Ο Λέτο που αρέσει στον Παναθηναϊκό, το νέο συμβόλαιο του Μουκουντί, τι λέει ο Ιβανούσετς για την ετοιμότητά του, το αναπάντεχο διαζύγιο στον Άρη και ο Τετέι. Χαμός στις Φήμες!

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Ο Γιάννης Αλαφούζος εξετάζει ξανά αλλαγές στη διοίκηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς στο παρελθόν είχε κάνει επαφές με εξειδικευμένα γραφεία και είχε αναζητήσει διευθύνοντα σύμβουλο, αλλά τελικά η μεταρρυθμιστική του προσπάθεια περιορίστηκε στην τοποθέτηση του Τάκη Φύσσα, που όμως δεν είχε κομβικό ρόλο. Τώρα εμφανίζεται πιο αποφασισμένος και φημολογείται ότι θα προστεθεί στη διοίκηση νέο στέλεχος με σημαντικό παρελθόν στο Τριφύλλι, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για ουσιαστικές αλλαγές στην οργάνωση της ομάδας. (LIVE SPORT)

*Ξαφνικά ο Μουκουντί έγινε πρωταγωνιστής της επικαιρότητας στην ΑΕΚ, με προοπτική επέκτασης του συμβολαίου του. Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι ο Καμερουνέζος βρισκόταν σε διαδικασία πώλησης, αλλά τελικά ο Νίκολιτς τον έχρισε βασικό και αναντικατάστατο. Γι' αυτό και ο Μουκουντί φρόνησε να στείλει μήνυμα μέσω της πατρίδας τους ότι ήρθε ή ώρα της επιβράβευσης με νέο συμβόλαιο. Έτσι, γεννήθηκε το θέμα. (SPORTDAY)

*Για τον Λέτο αποτελούσε δέλεαρ εξ αρχής η συνάντηση με τον Παναθηναϊκό και τελικά ο τεχνικός της Κηφισιάς έκανε τη... ζημιά στο Τριφύλλι. By the way, για τον 39χρονο Αργεντινό προπονητή κυκλοφορεί θετικό report εντός του Παναθηναϊκού και πολλοί θεωρούν δεδομένη τη συνεργασία του με το κλαμπ στο εγγύς μέλλον. (FORZA)

Ο Γιάννης Κοντοές εντάχθηκε τελευταίος στο προπονητικό επιτελείο του Χρήστου Κοντη, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μία επιλογή του Τάκη Φύσσα. Μάλιστα, ο Κοντοές ίσως να συνεχίσει και στο επόμενο σχήμα, προκειμένου να υπάρχει ένας συνεργάτης που θα προέρχεται από την ομάδα και όχι από τον προπονητή. (LIVE SPORT)

*Ο Μαντί Καμαρά δείχνει μπερδεμένος μέσα του κι αυτό βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο. Ο Αφρικανός χαφ, από τη μέρα που αποκτήθηκε ο Ζαφείρης και μετέπειτα ο Μπιάνκο, δείχνει να έχει... αγχωθεί για τη θέση του και αυτή η πίεση βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα θα συνέλθει, απλά πρέπει αυτό να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. (FORZA)

*Έμεινε στο Αγρίνιο η αποστολή του Άρεως, μιας και μετά τον Παναιτωλικό για το κύπελλο, προγραμματίστηκε στην πόλη το ματς με την Κηφισιά. Όπως με ενημέρωσε ένα καλό φιλαράκι, δεν είδε ανάμεσα στους συνεργάτες του Χιμένεθ τον Νιαρχάκο. Ρώτησε για τον Δημήτρη και έμαθε ότι χώρισαν οι δρόμοι του με τον Καρυπίδη. (SPORTDAY)

*Την ώρα που έγραψα για τον Καρυπίδη θυμήθηκα ένα φιλαράκι που με ρώτησε το βράδυ της Κυριακής πως προσπέρασαν από την big 5 τον Τετέι. Είχε τον πόνο για την ήττα της Πανάθας κι ασχολήθηκε με τα «όργια» του Ανδρέα. Και αφού για τη δική του ομάδα είχε τις απαντήσεις με το... ανάθεμα στον Παπαδημήτριου, περισσότερο απόρρησε με τον Άρη. Κυρίως επειδή καταπώς μου είπε, ο Κάρυ έχει καλές σχέσεις με τον Πρίτσα. Ομολογώ ότι δεν το γνώριζα αυτό, αλλά το κατέγραφα. Του απάντηση πάντως ότι ποτέ δεν είναι αργά. (SPORTDAY)

*Για τον Μουζακίτη έγινε μεγάλη κουβέντα όλο το καλοκαίρι εάν θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Ενδιαφέρον υπήρχε, αλλά σοβαρή πρόταση που να καλύπτει και τις απαιτήσεις των Πειραιωτών δεν έφτασε. Άλλωστε, οι Ερυθρόλευκοι δεν "καίγονταν" να αποχωριστούν τον νεαρό μέσο από τη στιγμή που η ομάδα είχε μπροστά της το Τσάμπιονς Λιγκ. Αν κρίνουμε από την παρουσία του με την Πάφο, ο διεθνής άσος δικαίωσε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. (ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

*Το όνομα του Χάβι Γκράθια κυκλοφόρησε προ ημερών ως υποψήφιο για τον Άρη, ωστόσο το χρίσμα πήρε ο συμπατριώτης του, Μανόλο Χιμένεθ. Εσχάτως το μανατζερικό γραφείο με το οποίο συνεργάζεται τον πρότεινε στον Παναθηναϊκό, έπειτα το "game over" με τον Βιτόρια. (FORZA)

Ο Λανουά ήθελε Έλληνες διαιτητές και στα ντέρμπι πρωταθλήματος με ξένους στο VAR. Του έβαλε όμως μπλόκο η λίγκα και δεν υλοποίησε το πλάνο του. Το ίδιο ενδέχεται να γίνει και στον τελικό του κυπέλλου, εφόσον διεκδικήσουν το τρόπαιο ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό ή η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. (LIVE SPORT)

*O Λούκα Ιβάνουσετς ακόμη δεν έχει καταφέρει να δείξει το πραγματικό του πρόσωπο και τους λόγους που αποκτήθηκε από τη Φέγενορντ. Αυτό που λέει ο παίκτης εείναι πως χρειάζεται λίγο ακόμα χρόνο, προκειμένου να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας. Ο τραυματισμός που είχε στο γόνατο πριν το ξεκίνημα της προετοιμασίας, φαίνεται πως τον επηρέασε στους χρόνους ετοιμότητας. (FORZA)

*Ο Μεντιλίμπαρ τόνισε στην COSMOTE TV πως τόσο ο Μαρτίνς όσο και ο Γιάρεμτσουκ είναι καλά. Για τον Ουκρανό, βεβαίως, υπάρχει μία σημαντική παράμετρος, που έχει να κάνει με το μεγάλο διάστημα που είναι εκτός δράσης. Ο Γιάρεμτσουκ έχει χάσει όλο το δεύτερο κομμάτι στην Ολλανδία και βεβαίως και τα τέσσερα επίσημα ματς. Αυτό σημαίνει πως θέλει τον χρόνο του να μπει ξανά και να παίξει. Ο Μεντιλίμπαρ δεν πρόκειται να τον πιέσει, θέλοντας να είναι 100% έτοιμος, έχοντας συνάμα και την άνεση της παρουσίας των Ελ Κααμπί και Ταρέμι. (SPORTDAY)

*Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για το ματς με τη Λάρισα και ο Μάρκο Νίκολιτς ετοιμάζει το πλάνο του εδώ και μέρες, καθώς λόγω των συνεχόμενων αγώνων καλείται να έχει μακροπρόθεσμο πλάνο. Ο Ζοάο Μάριο αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού στο παιχνίδι στη Θεσσαλία, ενώ αναμένεται να επιστρέψουν επίσης οι Στρακόσα, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα όπως και ο Πήλιος στο αριστερό άκρο της άμυνας του Δικεφάλου. (LIVE SPORT)