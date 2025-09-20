Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Είχε πάθει εγκεφαλικό η 59χρονη που έπνιξε με σακούλα ο αδελφός της

Συγκλονίζει η άγρια δολοφονία που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (20.09.2025) σε γειτονιά της Θεσσαλονίκης, με θύμα μια 59χρονη γυναίκα και θύτη τον 50χρονο αδελφό της.

Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για την ανείπωτη αυτή οικογενειακή τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, σοκάρουν- ο δράστης για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο- δολοφόνησε την αδελφή του κόβοντας της το οξυγόνο με μια σακούλα. Τύλιξε τη σακούλα γύρω από το λαιμό της άτυχης γυναίκας και της προκάλεσε ασφυξία.

Ο άνδρας μετά την αποτρόπαια πράξη του τηλεφώνησε στην αστυνομία και ενημέρωσε ότι σκότωσε την 59χρονη αδελφή του, μέσα στο διαμέρισμα της, στην οδό Αλεξάνδρειας, στην περιοχή της Χαριλάου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί με περιπολικό, που επιβεβαίωσαν το περιστατικό και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος κρατείται. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο της τραγωδίας προσπαθούσαν απεγνωσμένα να την επαναφέρουν στη ζωή, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείου και ο ίδιος που την βοήθησε κατά την επιστροφή της στο διαμέρισμα.

Πληροφορίες θέλουν τον καθ’ ομολογίαν δράστη, να φρόντιζε ιδιαίτερα την αδελφή του μετά και το σοβαρό αυτό πρόβλημα υγείας.

«Άκουσα μια τσιρίδα»

Το γεγονός της νοσηλείας του θύματος, επιβεβαίωσε και μια γειτόνισσα της άτυχης γυναίκας.

«Η γυναίκα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό και επέστρεψε σήμερα στο σπίτι της». Σύμφωνα με τη μαρτυρία της γειτόνισσας, από το διαμέρισμα ακούστηκε μια κραυγή: «Γύρω στις 11-12 το πρωί άκουσα μια τσιρίδα αλλά δεν κατάλαβα τι έγινε», είπε.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, τα δυο αδέλφια – ετεροθαλή από διαφορετική μητέρα- ήρθαν, λίγο πριν την δολοφονία, σε αντιπαράθεση.

Η πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη όπου ο 50χρονος δολοφόνησε την αδελφή του

Στους αστυνομικούς που του πέρασαν χειροπέδες, δεν ανέφερε το παραμικρό για τους λόγους που τον οδήγησαν στην πράξη αυτή. Ζητά να επικοινωνήσει με δικηγόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είναι παντρεμένος και έχει δυο παιδιά και δεν έχει απασχολήσει τις αρχές για ενδοοικογενειακή βία.

