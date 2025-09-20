Όπως μεταδόθηκε από τον ΣΠΟΡ FM, ιδιοκτησίας Αλαφούζου, υπάρχει και ο Φαν Μπόμελ στη λίστα του Παναθηναϊκού για την επόμενη ημέρα.

Ακόμα μία περίπτωση προπονητή από το εξωτερικό στο... τραπέζι για τους Πράσινους, οι οποίοι φέρονται να εξετάζουν και τον Μαρκ Φαν Μπόμελ.

Όπως μεταδόθηκε από τον ΣΠΟΡ FM (ιδιοκτησίας Αλαφούζου), υπάρχει στο προσκήνιο και το όνομα του 48χρονου Ολλανδού τεχνικού, εκτός από εκείνο του Σεργκέι Ρεμπρόφ που εμφανίζεται ως η πρώτη επιλογή.

Ο Φαν Μπόμελ κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά μετά την αποχώρησή του από την Αντβέρπ πριν ένα χρόνο, ενώ κουβαλάει ένα σπουδαίο βιογραφικό ως ποδοσφαιριστής με τις φανέλες των Μπάγερν Μονάχου, Μπαρτσελόνα, Μίλαν και Αϊντχόφεν.

Ως προπονητής έκανε τα πρώτα του βήματα στην PSV (2018-19) κι ακολούθησε η Βόλφσμπουργκ πριν μετακομίσει για τρία χρόνια στο Βέλγιο όπου κατέκτησε ένα πρωτάθλημα κι ένα Κύπελλο.