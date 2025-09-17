Αποχωρεί δανεικός από τον Άρη στην Αλ Ντιρίγια ο Ντιαντί - Οι λεπτομέρειες του deal και η οψιόν αγοράς

Δανεικός αποχωρεί από τον Άρη για την Αλ Ντιρίγια ο Κλέιτον Ντιαντί, μετά από έναν χρόνο παρουσίας στα κιτρινόμαυρα.

Δανεικός στην Αλ Ντιρίγια της Σαουδικής Αραβίας θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κλέιτον Ντιαντί, με τον νεαρό ποδοσφαιριστή να αναχωρεί άμεσα για τα Εμιράτα προκειμένου να ολοκληρωθεί το deal.

Ο Άρης θα καρπωθεί 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον δανεισμό, ενώ υπάρχει όρος πως αν η Αλ Ντιρίγια θέλει να τον αγοράσει, θα πρέπει να καταβάλλει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης οψιόν αγοράς στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο παίκτης μάλιστα παρά το γεγονός ότι ταξίδεψε με το σύνολο του Μανόλο Χιμένεθ στο Αγρίνιο για το παιχνίδι κυπέλλου, θα αποχωρήσει άμεσα προκειμένου να μεταβεί στη Σαουδική Αραβία και να υπογράψει με τη νέα του ομάδα.