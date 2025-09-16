MENU
Τρομερό σουτ του Γιλντίζ για την ισοφάριση της Γιουβέντους! (vid)

Η Γιουβέντους έφερε το ματς με την Ντόρτμουντ στα ίσα με πανέμορφο τέρμα του Γιλντίζ στο 62΄.

Δείτε το γκολ της ιταλικής ομάδας:

