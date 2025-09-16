ΑΕΚ: Το «μήνυμα» Νίκολιτς εν όψει Κυπέλλου, το rotation και η διαχείριση

Στροφή στο Κύπελλο Ελλάδος κάνει η ΑΕΚ η οποία την Τετάρτη (17/9) στην πρεμιέρα της στην League Phase αντιμωπίζει στις 16:00 στο Σταύρος Μαυροθαλασσίτης το Αιγάλεω.

Η Ένωση, που προέρχεται από μια ιδανική εκκίνηση στο πρωτάθλημα με το 3/3 που τρέχει και την πρόκριση στο UEFA Conference League, θέλει να ξεκινήσει ιδανικά και στον τρίτο θεσμό που θα κληθεί να διαχειριστεί στην φετινή σεζόν αυτόν του Κυπέλλου.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ήδη έχει στείλει το «μήνυμα» στους ποδοσφαιριστές του καθώς λίγο μετά την επικράτηση στη Λιβαδειά, έκανε σαφές πως δίνει πολύ μεγάλη βάση στο Κύπελλο. Το οποίο παρεμπιπτόντως θυμίζουμε πως κατέκτησε πέρυσι με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

«Λατρεύω το Κύπελλο ως θεσμό. Θα το δείτε στη σταδιοδρομία μου. Είμαι λίγο... παλαιομοδήτης. Είναι ένας χωριστός θεσμός για μένα. Χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες, τους πιστεύουμε και αυτή τη φιλοσοφία θα τη δείτε στο μέλλον», ήταν τα λόγια του. Με την τελευταία του φράση να φωτογραφίζει rotation το οποίο όμως δεν γίνεται... αναγκαστικά αλλά γιατί θεωρεί πως όλοι οι παίκτες πρέπει να πάρουν τις ευκαιρίες τους. Και να είναι σε εγγήγορση.

Ο Σέρβος τεχνικός δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση τον εφησυχασμό λόγω της χαμηλής δυναμικότητας του αντιπάλου και όντας λάτρης του αποτελέσματος έχει ζητήσει από τους παίκτες του να κάνουν τη… δουλειά με σοβαρότητα, συγκέντρωση και αποφασιστικότητα όπως την κάνουν μέχρι και σήμερα τόσο στην Ευρώπη όσο και στο πρωτάθλημα. Στο αγωνιστικό κομμάτι, όπως προείπαμε, είναι δεδομένο πως ο Νίκολιτς θα φεσκάρει την ομάδα του με νέα πρόσωπα καθώς μην ξεχνάμε πως την Κυριακή ακολουθεί νέο παιχνίδι, αυτό με την Λάρισα στη Θεσσαλία.

Ο Μπρινιόλι, που θα αποτελεί φέτος για την ΑΕΚ τον τερματοφύλακα Κυπέλλου, θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια, ενώ από εκεί και πέρα, θέση στο βασικό σχήμα διεκδικούν - μεταξύ άλλων - Βίντα, Χρυσόπουλος, Κοσίδης, Γκρούγιτς, Λιούμπισιτς, Καλοσκάμης. Αυτό που μένει να δούμε, λόγω κυρίως της κακής αγωνιστικής κατάστασης που φαίνεται πως βρίσκεται ο αγωνιστικός χώρος στο γήπεδο του Αιγάλεω, είναι το πως θα διαχειριστεί ο Μάρκο Νίκολιτς τον Ζοάο Μάριο που αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας κι αν θα του δώσει χρόνο συμμετοχής.