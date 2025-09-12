Ζοάο Μάριο: Το στοίχημα που κέρδισε ο Φερνάντο Σάντος και η δικαίωση με το Euro 2016!

Ο Φερνάντο Σάντος δεν έκρυψε ποτέ την εκτίμησή του για τον Ζοάο Μάριο, έναν ποδοσφαιριστή που αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής Πορτογαλίας κατά την περίοδο, όπου ο πολύπειρος τεχνικός βρισκόταν στο πάγκο των Ιβήρων (2014-22) με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Euro 2016.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, ακόμη και σε περιόδους που ο νεοφερμένος άσος της ΑΕΚ δεν είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής στις ομάδες του, ξεκαθάριζε ότι «το ταλέντο του Ζοάο Μάριο δεν έχει ποτέ αμφισβητηθεί».

Ο Σάντος αναγνώριζε διαρκώς τη συμβολή του στην κατάκτηση του Euro 2016, υπογραμμίζοντας ότι ο Ζοάο Μάριο παραμένει πολύτιμος για την εθνική ομάδα χάρη στην ποιότητα, την εμπειρία και την τακτική του ευφυΐα. Παράλληλα, είχε επισημάνει ότι η καριέρα του 32χρονου εξτρέμ αποτελεί παράδειγμα για το πόσο δύσκολο είναι για έναν νεαρό παίκτη να προσαρμοστεί άμεσα σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, σημειώνοντας ότι συχνά χρειάζεται χρόνος και σωστό περιβάλλον για να εξελιχθεί κανείς.



Δεν είναι τυχαίο ότι μετά το τέλος της θητείας του Σάντος στον πάγκο της Πορτογαλίας, ο ίδιος ο Ζοάο Μάριο έσπευσε να τον ευχαριστήσει δημόσια. «Ήταν ο προπονητής που μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω το ντεμπούτο μου, να παίξω και να κερδίσω με τη φανέλα της χώρας μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο πρώην παίκτης της Μπενφίκα έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική Πορτογαλίας στις 11 Οκτωβρίου 2014, αντικαθιστώντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο για τα τελευταία 14 λεπτά του φιλικού αγώνα με τη Γαλλία στο Παρίσι. Μάλιστα, λίγο μετά την είσοδό του κέρδισε πέναλτι από τον Πολ Πογκμπά, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Ρικάρντο Κουαρέσμα.