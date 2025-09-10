Ολυμπιακός: Τσεκάρει τον 18χρονο Βολιβιανό εξτρέμ Πανιάγκουα  

Ο Ολυμπιακός έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στον 18χρονο Βολιβιανό διεθνή, Μόισες Πανιάγκουα, που αγωνίζεται στην Always Ready, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Νότια Αμερική.

Ο 18χρονος διεθνής Βολιβιανός αγωνίζεται ως εξτρέμ, έχει ύψος 1,70 μ., ξεχωρίζει για την τεχνική του κατάρτιση και θεωρείται αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ταλέντο στη χώρα του.

Δεξιοπόδαρος, αλλά με προτίμηση στο αριστερό άκρο της επίθεσης, συνηθίζει να συγκλίνει προς τον άξονα, διαθέτοντας ταυτόχρονα ευχέρεια στο σκοράρισμα.

Παρά το γεγονός ότι μόλις πριν από τρεις εβδομάδες έκλεισε τα 18, ο Πανιάγκουα έχει ήδη 93 συμμετοχές σε επαγγελματικό επίπεδο, με απολογισμό 19 γκολ και 11 ασίστ.

Τη φετινή σεζόν μετρά 24 εμφανίσεις, 12 τέρματα και 7 ασίστ, ενώ είναι μέλος της εθνικής ομάδας Ανδρών της Βολιβίας με πέντε συμμετοχές, έχοντας μάλιστα ξεκινήσει βασικός στα τελευταία παιχνίδια απέναντι σε Κολομβία και Βραζιλία.



Στην πρόσφατη αναμέτρηση της Βολιβίας απέναντι στη Βραζιλία, ο νεαρός επιθετικός κατέγραψε εντυπωσιακά στατιστικά σε 90 λεπτά συμμετοχής: τρεις πάσες – κλειδιά, δύο σουτ εντός εστίας, 2/4 επιτυχημένες ντρίμπλες, 45 επαφές με την μπάλα, 27/29 (93%) επιτυχημένες μεταβιβάσεις, τέσσερις κερδισμένες μονομαχίες, μία ακριβής μακρινή πάσα στις δύο που επιχείρησε, ένα κλέψιμο και δύο κερδισμένα φάουλ.