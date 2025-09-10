Οι δέκα πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες στη Saudi Pro League

Η Σαουδική Αραβία έχει μπει για τα καλά στον χώρο του ποδοσφαίρου και οι μισθοί που προσφέρει είναι δύσκολο να μην τραβήξουν μεγάλα ονόματα.

Για δεκαετίες, η Ευρώπη ήταν το αδιαμφισβήτητο κέντρο του ποδοσφαιρικού σύμπαντος. Η Premier League, η La Liga, η Serie A και η Bundesliga ως κορυφαίες σκηνές όπου είχαν τα μεγαλύτερα ονόματα και τα μεγαλύτερα ποσά.

Ωστόσο το ποδόσφαιρο ζει μια μεγάλη μετατόπιση. Η Σαουδική Αραβία, με το τεράστιο οικονομικό εκτόπισμα του Δημόσιου Επενδυτικού Ταμείου, έχει μετατρέψει το εγχώριο πρωτάθλημά της σε «μαγνήτη» αστέρων.

Σε μόλις λίγα χρόνια, η Saudi Pro League έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο πλούσιες και θεαματικές διοργανώσεις στον πλανήτη.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Καρίμ Μπενζεμά, ο Σαντιό Μανέ και πολλοί ακόμη διάσημοι ποδοσφαιριστές άφησαν πίσω τους την Ευρώπη για να αγωνιστούν σε ομάδες όπως η Αλ Νασρ, η Αλ Χιλάλ και η Αλ Ιτιχάντ.

Οι δέκα πιο ακριβοπληρωμένοι στη Saudi Pro League (2025-26):

Κριστιάνο Ρονάλντο - Αλ Νασρ: 240 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο

Ριγιάντ Μαχρέζ - Αλ Αχλί: 60 εκατ.

Καρίμ Μπενζεμά - Αλ Ιτιχάντ: 58 εκατ.

Σαντιό Μανέ - Αλ Νασρ: 46 εκατ.

Καλιντού Κουλιμπαλί - Αλ Χιλάλ: 40 εκατ.

Ιβάν Τόνι - Αλ Αχλί: 29–37 εκατ.

Ένγκολό Καντέ - Αλ Ιτιχάντ: 29 εκατ.

Αλεξάντερ Μίτροβιτς - Αλ Χιλάλ: 29 εκατ.

Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς - Αλ Χιλάλ: 29 εκατ.

Μαρσέλο Μπρόζοβιτς - Αλ Νασρ: 28 εκατ.