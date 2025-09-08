Πώς η Δανία έκοψε τα... φτερά της Ελλάδας στο «Γ. Καραϊσκάκης» (HL)

Δείτε τα στιγμιότυπα από την βαριά ήττα (0-3) της Ελλάδας στο φαληρικό γήπεδο που ανακάτεψε τα προγνωστικά στον όμιλο, σε μια εποικοδομητική βραδιά για τους διεθνείς μας.