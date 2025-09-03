Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον δανεισμό του Σορετίρε στην Τσβόλε!

Στην Ολλανδία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Άγγλος μεσοεπιθετικός, που παραχωρήθηκε από τον Δικέφαλο με την μορφή του δανεισμού στην Τσβόλε.

Ο ΠΑΟΚ λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ανακοίνωσε τον δανεισμό του Σόλα Σορετίρε στην Τσβόλε, με τον νεαρό Άγγλο εξτρέμ, να αποχωρεί για να πάρει παιχνίδια στα πόδια του.

Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός τέθηκε εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα του Δικεφάλου και δεδομένου του συνωστισμού στην μεσοεπιθετική γραμμή, προτιμήθηκε να παραχωρηθεί δανεικός για να έχει χρόνο συμμετοχής.

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τον δανεισμό του Σόλα Σορετίρε στην ολλανδική Τσβόλε, μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26.

Καλή επιτυχία στην Ολλανδία, Σόλα!»