Το πέτυχε κι αυτό ο Παναθηναϊκός: Με 1-0 στο 1’ κατόρθωσε να μην κερδίσει τον Λεβαδειακό που έπαιζε μόνος του στο Β μέρος στη Λεωφόρο και ισοφάρισε (1-1) με τον Βέρμπιτς προκαλώντας δίκαιες αποδοκιμασίες με το καλημέρα.

Ενας πρώην πράσινος, ο Μπέντζαμιν Βέρμπιτς προκάλεσε κάζο στον Παναθηναϊκό απόψε στη Λεωφόρο και υποχρέωσε το τριφύλλι σε γκέλα ντροπής απέναντι στον Λεβαδειακό (1-1). Στην πρεμιέρα του τριφυλλιού στο πρωτάθλημα, ο Σλοβένος ισοφάρισε (87’) το γκολ του Τζούρισιτς από το πρώτο λεπτό και υποχρέωσε τους πράσινους σε ξεκίνημα με το αριστερό στο πρωτάθλημα.

Στην επιστροφή του Παναθηναϊκού στην ιστορική του έδρα, ο Ρουί Βιτόρια δεν προχώρησε σε μαζικές αλλαγές στο αρχικό σχήμα σε σχέση με τη ρεβάνς στην Σαμσούντα.

Ο Λαφόν και ο Καλάμπρια ήταν τα δύο πρόσωπα που βρέθηκαν για πρώτη φορά στην ενδεκάδα του τριφυλλιού, ενώ την παρθενική φετινή του παρουσία έκανε ο Μλαντένοβιτς αντικαθιστώντας τον Κυριακόπουλο στο αριστερό άκρο. Στην καρδιά της άμυνας και της μεσαίας γραμμής διατηρήθηκαν άπαντες, όπως και στα δύο φτερά, με τον Σφιντέρσκι να επιστρέφει στην κορυφή της επίθεσης.

Το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο ματς ήταν ιδανικό. Οι πράσινοι άνοιξαν, άλλωστε, το σκορ στην πρώτη τους ανάπτυξη από την αριστερή πλευρά, με τους Τζούρισιτς-Μλαντένοβιτς να συνδυάζονται και να κερδίζουν κόρνερ. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Τσέριν, η μπάλα απομακρύνθηκε από τους φιλοξενούμενους και στρώθηκε έξω από την περιοχή στον Καλάμπρια. Ο Ιταλός άσος έπιασε ευθύβολο σουτ με το αριστερό και ο Τζούρισιτς με πανέξυπνο τακουνάκι άλλαξε την πορεία της μπάλας όσο χρειαζόταν για να καταλήξει στα δίχτυα (1-0).

Το γρήγορο γκολ επηρέασε θετικά το τριφύλλι που πριν ολοκληρωθεί το πρώτο 25λεπτο στο ματς είχε ένα γκολ και δύο δοκάρια. Το πρώτο μετά από γύρισμα του Καλάμπρια μέσα από την περιοχή προς τον Τσέριν που έπιασε την κεφαλιά αλλά η μπάλα βρήκε στο πάνω μέρος του οριζόντιου δοκαριού (12’) και το δεύτερο μετά από εκτέλεση κόρνερ με πάσα και εξαιρετική σέντρα του Τσέριν στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου ο Τουμπά έστειλε τη μπάλα στη ρίζα του αριστερού δοκαριού με καρφωτή κεφαλιά (23’).

Πέραν αυτών ο Παναθηναϊκός είχε κι άλλες υποσχόμενες ευκαιρίες με τον Μπακασέτα (16’, 21’) και τον Τετέ (35’) μέσα από συνεργασίες. Ο Λεβαδειακός κατάφερε να φανεί απειλητικός σε δύο περιπτώσεις, αρχικά μετά από ατομική ενέργεια και διαγώνιο σουτ του Παλάσιος στο επιθετικό τρανζίσιον που πέρασε άουτ (38’) και εν συνεχεία στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου (45+1’) με πρωταγωνιστή τον Λαγιούς που πέρασε πανέμορφα από αριστερά κι έκανε επικίνδυνο γύρισμα προς τον Οζμπολτ, αλλά ο Μλαντένοβιτς παραχώρησε με τάκλιν κόρνερ.

Από τακτικής πλευράς, η ιδιαιτερότητα αφορούσε στο χτίσιμο του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, με τον Τσιριβέγια να δημιουργεί τριάδα στην άμυνα με τους δύο κεντρικούς αμυντικούς και με τον Καλάμπρια να κλείνει εσωτερικά ως μέσος, αφήνοντας στον Τετέ το πλάτος της δεξιάς πλευράς.



Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε αισθητά, με τον Βιτόρια να κάνει την ευχάριστη έκπληξη, καθώς η πρώτη αλλαγή που πραγματοποίησε ήταν ο Ρενάτο Σάντσες.

Ο Πορτογάλος κεντρικός μέσος πήρε τη θέση του Μπακασέτα στο 67’, τροποποιώντας το σχηματισμό του Παναθηναϊκού σε 4-3-3 με την είσοδό του, κι από τις πρώτες του επαφές με τη μπάλα πιστοποίησε την ποιότητά του αν και ανέτοιμος.

Το βάπτισμα του πυρός στο ελληνικό πρωτάθλημα πήρε ο 19χρονος Αντριάνο Μπρέγκου. Στο 82’ η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Βέρμπιτς πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και στο 87’ ο Σλοβένος, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού σημείωσε ένα φανταστικό γκολ ισοφαρίζοντας από το πουθενά σε 1-1.

Ενα γκολ που δεν πανηγύρισε, αλλά σόκαρε τη Λεωφόρο. Στο 90’ ο Μλαντένοβιτς έβγαλε σέντρα από αριστερά όμως ο Μαντσίνι πλάσαρε στην εξωτερική πλευρά των διχτυών στην τελευταία φάση του ματς.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια - 4-2-3-1): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Τσέριν (77’ Μπρέγκου), Τετέ (87’ Μαντίνι), Μπακασέτας (67’ Ρενάτο Σάντσες), Τζούρισιτς (77’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος - 4-3-3): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Αμπου Χάνα, Λιάγκας, Βήχος, Τσόκαϊ, Κωστή, Λαμαράνα (46’ Γκούμας), Παλάσιος (66’ Μανθάτης), Οζμπολτ (89’ , Λαγιούς (66’ Βέρμπιτς).