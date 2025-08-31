Στην Εθνική ο Κυριακόπουλος αντί του Γιαννούλη

Ο τραυματισμός του Δημήτρη Γιαννούλη ανάγκασε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καλέσει στην Εθνική ομάδα για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου τον Γιώργο Κυριακόπουλο.

Νέο πρόσωπο στην Εθνική ομάδα για τα παιχνίδια με Λευκορωσία και Δανία είναι ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού και πάλι στη «γαλανόλευκη» από τη στιγμή που ο Δημήτρης Γιαννούλης είναι τραυματίας.

Ο μπακ της Άουγκσμπουργκ τραυματίστηκε χθες στον οπίσθιο μηριαίο κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Μπάγερν και έγινε αλλαγή, ενώ σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις.

Ωστόσο, δεν θα είναι σε θέση να ενισχύσει την Εθνική, που αύριο έχει την πρώτη της συνάντηση ενόψει των αγώνων του Σεπτεμβρίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η τελευταία φορά που είχε κληθεί και αγωνίστηκε με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ο Κυριακόπουλος ήταν το καλοκαίρι του 2024 και τα φιλικά με Γερμανία και με τη Μάλτα.