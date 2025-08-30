MENU
Τεράστια χαμένη ευκαιρία του Πνευμονίδη να ανοίξει το σκορ για τον Ολυμπιακό (vid)

Τεράστια ευκαιρία για να σκοράρει είχε ο Ολυμπιακός κόντρα στον Βόλο στο 29ο λεπτό, ωστόσο ο Πνευμονίδης δεν κατάφερε να βρει δίχτυα και το 0-0 παρέμεινε στην αναμέτρηση.

