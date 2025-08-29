Κυριακόπουλος: «Μας δίνει μεγάλη ώθηση η πρόκριση»

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος στις δηλώσεις του μετά την ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Σαμσουνσπόρ, ανέφερε πόσο σημαντική είναι για το Τριφύλλι η πρόκριση στην League Phase του Europa League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σήμερα έκανε τη δουλειά η άμυνα. Η αλήθεια είναι ότι δεν παίξαμε καλά στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού, δεν κρατήσαμε την μπάλα όσο θα θέλαμε, αλλά σε αυτά τα παιχνίδια αυτό που μετράει είναι η πρόκριση.

Αυτό κρατάμε, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στηρίζει. Δεν ήταν και τόσο καλό το παιχνίδι, αλλά και λόγω του γηπέδου, χωρίς να ψάχνω δικαιολογία. Κρατάμε την πρόκριση, είμαστε χαρούμενοι και πάμε για το παιχνίδι πρωταθλήματος.



Όποιος είναι να έρθει να βοηθήσει, ας έρθει. Οι παίκτες που βρίσκονται και δεν παίζουν αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι δυσαρεστημένοι, αλλά είναι πολλά παιχνίδια και όπως είπε και ο προπονητής θα χρειαστούμε τους πάντες. Έχουμε ποιότητα, θα πρέπει να έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση, να ψάχνουμε το γκολ περισσότερο και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί.



Η πρόκριση μας δίνει μεγάλη ώθηση, μας δίνει ψυχολογία. Ο κύριος στόχος μας είναι το πρωτάθλημα που λείπει πολλά χρόνια από το σύλλογο. Τώρα έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό και με τον κόσμο στο πλευρό μας, να μας βοηθήσει να πάρουμε το παιχνίδι. Σήμερα θα πανηγυρίσουμε και από αύριο σκεφτόμαστε το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό».