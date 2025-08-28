Τι μπαλάρα, τι ατμόσφαιρα, τι βραδιά ήταν αυτή! Ο ΠΑΟΚ ισοπέδωσε τη Ριέκα (5-0), σήκωσε 5 φορές την Τούμπα στο πόδι και πανάξια θα παίζει ξανά εκεί που ανήκει, στα σαλόνια του Europa!

Και μόνο η εικόνα του Ράντομιρ Τζάλοβιτς να κοιτάει το ρολόι του από το 25' (!), ήταν αρκετή για να καταλάβει κανείς πως η Ριέκα δεν πέρασε καλά στην Τούμπα. Ζορίστηκε, υπέφερε απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που μπήκε με διάθεση να «καταπιεί» τον αντίπαλό του, αγγίζοντας το... τέλειο. Πειθαρχία, πάθος, συγκέντρωση. Όλα όσα χρειαζόταν για να ανατρέψει το ισχνό προβάδισμα των Κροατών από την πρώτη «μάχη» στο στάδιο Ρουγιέβιτσα (1-0). Και γκολ. Εκτέλεση και αποτέλεσμα. Όλα σε αρμονία.

Χωρίς εκπλήξεις η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να επαναφέρει Μπάμπα και Κεντζιόρα στην άμυνα, με τον Κένι στο δεξί άκρο. Ο Οζντόεφ ήταν η πρώτη απάντηση στα χαφ, δίπλα στον Μεϊτέ, και ο Ντεσπόντοφ η δεύτερη στην τριπλέτα πίσω από τον Τσάλοβ με Κωνσταντέλια και Αντρίγια. Απεναντίας, το «κρυφτούλι» των προηγούμενων ημερών για τη Ριέκα, έδειξε πως ο Ράντελιτς και ταξίδεψε στην Θεσσαλονίκη και απόλυτα έτοιμος φάνταζε στο μυαλό του Τζάλοβιτς, συνθέτοντας με τον Μαϊστόροβιτς το κέντρο της άμυνας. Απεναντίας, απουσίαζε ο Εντοκίτ από τα «φτερά» της επίθεσης, με τον Γιάνκοβιτς να παίρνει θέση στο «δέκα» πίσω από τον Φρουκ, έχοντας στα άκρα τους Λασίτσκας και Μέναλο.

Η «μαύρη γάτα» για τους Κροάτες, ο ΠΑΟΚ έδειξε δόντια... με το καλησπέρα. Χωρίς αναγνωριστικά λεπτά, ζέσταμα, οι γηπεδούχοι έκαναν σαφές πως η πρόκριση περνάει από το σπίτι τους. Και στο σπίτι τους, ο πρώτος λόγος του ανήκει. Μόλις στο 3΄, ο Οζντόεφ απείλησε με το κεφάλι, μετά από σέντρα του Ντεσπόντοφ. Ο Βούλγαρος έβγαλε μία ακόμη σέντρα... ακριβείας αλλά ο Τσάλοβ δεν πρόλαβε. Το ασφυκτικό πρέσινγκ και ο αιφνιδιασμός του Δικεφάλου απέδωσε, και στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης, οι ασπρόμαυροι έφεραν την υπόθεση - πρόκριση στα ίσα. Ο Μεϊτέ ανταπέδωσε την εμπιστοσύνη του Λουτσέσκου προς το πρόσωπό του και με το κεφάλι, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Αντρίγια, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, βάζοντας «φωτιά» στην Τούμπα.

Με το πόδι στο... γκάζι, ο ΠΑΟΚ έφτιαξε μία ακόμη καλή στιγμή όταν ο Κένι γύρισε στον Οζντόεφ που αντί να σουτάρει έκανε τακουνάκι στο... πουθενά, εντός περιοχής! Φάση που βρήκε τους γηπεδούχους σε ανισορροπία, σε μία από τις μετρημένες του α΄μέρους, και τον Φρουκ σε θέση βολής αλλά το σουτ του φορ της Ριέκα σταμάτησε στο δοκάρι (23'). Ό,τι καλύτερο έχουν να θυμούνται οι Κροάτες, μαζί με ένα ακόμη σουτ από πλάγια θέση και εκτός περιοχής του Γιάνκοβιτς που η μπάλα έσκασε μπροστά στον Παβλένκα για να διώξει σε κόρνερ!

Η στιγμή της τελειότητας για τους Θεσσαλονικείς ήρθε στο 25' και είχε την υπογραφή του «μάγου». Με μία απίθανη ενέργεια και τρομερή πάσα του Μεϊτέ, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας «χόρεψε» τον Μαϊστόροβιτς και με άψογο τελείωμα, ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 2-0. Και από εκείνη τη στιγμή, ο Τζάλοβιτς δεν σταμάτησε να κοιτάει το ρολόι... Με τρομερό πάρσιμο της μπάλας, συχνές διεισδύσεις στην περιοχή, ο «Ντέλιας» φάνταζε ένας μόνιμος... πονοκέφαλος για τους Κροάτες, σε ένα πολύ δύσκολο βράδυ για την αμυντική γραμμή της Ριέκα!

Και ο ΠΑΟΚ φρόντισε να το κάνει ακόμη δυσκολότερο στην επανάληψη. Δεν χρειάστηκε παρά μόνο 11 λεπτά, μετά την έναρξη του β΄μέρους, για να φέρει νέα τρικυμία στα μετόπισθεν της Ριέκα. Ο Κωνσταντέλιας κέρδισε τις κόντρες στην περιοχή και «σέρβιρε» στον Τσάλοβ, που με εύκολο τελείωμα έγραψε το 3-0 για τον ΠΑΟΚ στο 56΄!

Τρία και δεν ήταν αρκετά για τους Θεσσαλονικείς που είχαν διάθεση να... ισοπεδώσουν τους Κροάτες. Τι κι αν στα πρώτα ματς με ομάδες από την Κροατία, λες και το κάνουν από... γούρι, φροντίζουν πάντα να βάζουν δύσκολα στους εαυτούς τους; Σε ρεβάνς δεν έχουν χάσει ποτέ πρόκριση! Απεναντίας, κάνουν πάντα του κεφιού τους, έχοντας προκαλέσει τρόμο πια στους Κροάτες που εμμονικά εστίασαν πριν το ματς στην κακή παράδοση.

