Δυνατά για την απόκτηση του Πουέρτα ο ΠΑΟΚ!

Ο ΠΑΟΚ εντείνει τις προσπάθειές του για να αποκτήσει τον Πουέρτα από την Λεβερκούζεν, αναφορικά με την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή.

Ο ΠΑΟΚ κινείται δυναμικά για να αποκτήσει από τη Μπάγερν Λεβερκούζεν τον Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος ανήκει στη γερμανική ομάδα αλλά δεν υπολογίζεται στα βασικά της πλάνα.

Ο Δικέφαλος έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Κολομβιανού για τις θέσεις των χάφ, καθώς επιθυμία των ασπρόμαυρων είναι να αποκτηθεί ένας ακόμη μέσος, μιας και ο Χρήστος Ζαφείρης που ανακοινώθηκε εχτές (26/8) θα έρθει στην Τούμπα τις πρώτες ημέρες του 2026, παρά τις μεγάλες προσπάθειες που έγιναν ώστε να γίνει μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης από τώρα.

Κάπως έτσι, προέκυψε ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος εξετάστηκε και το περασμένο καλοκαίρι αλλά κατέληξε στη Χαλ και την Championship, με την οποία κατέγραψε 30 εμφανίσεις και 1 γκολ. Μάλιστα, βρέθηκε μία ανάσα από την μεταγραφή του στην Αγγλία, λόγω όμως της απαγόρευσης που της επιβλήθηκε αυτή ναυάγησε.

Βολιδοσκοπώντας από κοντά τα όσα συμβαίνουν, ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε αυτή τη συγκυρία και ξεκίνησε ήδη τις επαφές του με την Μπάγερν Λεβερκούζεν, ούτως ώστε να τον αποκτήσει με την μορφή δανεισμού και οψιόν για το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Πουέρτα είναι ένας ποδοσφαιριστής που στον Δικέφαλο γνωρίζουν καλά και τα χαρακτηριστικά του αρέσουν πολύ στο προπονητικό σταφ, με τις εξελίξεις να αναμένεται να τρέξουν μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως και αυτή του Βολιάκο για τα στόπερ, ο οποίος τούτη τη στιγμή δείχνει πως βρίσκεται προ των πυλών της Τούμπας.

Αξίζει να σημειωθεί πως επιθυμία των ανθρώπων του ΠΑΟΚ είναι να κλείσουν οι μεταγραφικές εκκρεμότητες έως τις 2 Σεπτεμβρίου, όπου και εκπνέει η προθεσμία για την λίστα των ποδοσφαιριστών στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.