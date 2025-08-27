ΜΜΕ Γερμανίας: «Ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για Πουέρτα» (pic)

Ο ΠΑΟΚ συγκαταλέγεται στις ομάδες που εξετάζουν τον Γκουστάβο Πουέρτα για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα.
Ο 22χρονος μέσος της Μπάγερ Λεβερκούζεν βρέθηκε στην Αγγλία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Χαλ, ωστόσο η συμφωνία δεν προχώρησε λόγω απαγόρευσης μεταγραφών, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στις προπονήσεις της γερμανικής ομάδας.
Όπως σημειώνεται, μετά το «ναυάγιο» με τη Χαλ, η Σάλκε έδειξε ενδιαφέρον για τον Κολομβιανό χαφ, ενώ στο «κάδρο» βρίσκονται επίσης ο ΠΑΟΚ, η Ναντ και η Κοπεγχάγη.
Μέχρι στιγμής πάντως, δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για το μέλλον του, με το συμβόλαιό του στη Λεβερκούζεν να παραμένει σε ισχύ.