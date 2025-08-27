Το πρώτο «σήμα» του Βολιάκο στον ΠΑΟΚ! (pic)

Την ώρα που στην Ιταλία υπογραμμίζουν πως ο Αλεσάντρο Βολιάκο «ζυγίζει» την προοπτική της Ελλάδος και του Δικεφάλου, ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός δείχνει... ΠΑΟΚ.

Η Κάλιαρι, σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, δεν μπήκε ποτέ στο κάδρο, ωστόσο, ο παίκτης ήθελε να ψαχτεί με ομάδες της πατρίδας του. Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ έχει προσεγγίσει την Τζένοα αλλά και τον ίδιο και δείχνει να προχωρά εντατικά την υπόθεση...

Πιο συγκεκριμένα, ο Ιταλός αμυντικός ακολούθησε την σελίδα του Δικεφάλου στο Instagram, δείχνοντας... ψημένος να συνεχίσει την καριέρα του στην Τούμπα.

Αξίζει να σημειωθεί πως και τα ΜΜΕ της πατρίδας του προσυπογράφουν ότι ο ΠΑΟΚ αυτή την στιγμή φαντάζει η πιο πιθανή επιλογή για τον Βολιάκο, με τους ασπρόμαυρους να είναι σε ανοιχτή γραμμή τόσο με την Τζένοα όπου και ανήκει, όσο και με τον 26χρονο αμυντικό, για την απόκτησή του.

Δείτε την χαρακτηριστική φωτογραφία με το follow του Ιταλού: