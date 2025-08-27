La Repubblica: «Πάγωσαν» οι επαφές του Βολιάκο με Κάλιαρι και Πίζα - Σε πρώτο πλάνο ο ΠΑΟΚ

Τον ΠΑΟΚ φέρνει σε πρώτο πλάνο για την απόκτηση του Αλεσάντρο Βολιάκο η La Repubblica, υπογραμμίζοντας πως «πάγωσαν» οι επαφές με Κάλιαρι και Πίζα.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του 26χρονου Αλεσάντρο Βολιάκο της Τζένοα, με τις συζητήσεις των δύο ομάδων να επικεντρώνονται στον δανεισμό του Ιταλού στόπερ. Μάλιστα, αυτό που προκύπτει από τους Θεσσαλονικείς είναι πως μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένονται οριστικές εξελίξεις και στο θέμα του στόπερ αλλά και του χαφ.

Την ίδια ώρα στην Ιταλία, η La Repubblica σημειώνει πως «πάγωσαν» οι επαφές του Βολιάκο με Κάλιαρι και Τζένοα και ως εκ τούτου η προοπτική της Ελλάδας φαντάζει η πιο πιθανή, αν αι εφόσον ο ποδοσφαιριστής πεισθεί να αφήσει την πατρίδα του:

«Συνεχίζονται οι κινήσεις στο μεταγραφικό μέτωπο της Τζένοα, με ιδιαίτερη έμφαση στις αποχωρήσεις. Ανάμεσα στα ονόματα που βρίσκονται υπό συζήτηση είναι και εκείνο του Αλεσάντρο Βογλιάκο, αμυντικού που παρακολουθεί με ενδιαφέρον ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Ο ελληνικός σύλλογος έχει ήδη κάνει συγκεκριμένα βήματα για την απόκτησή του, ωστόσο, ο παίκτης δεν κρύβει την προτίμησή του να παραμείνει στη Serie A ή γενικότερα στην Ιταλία.

Τα σενάρια που αφορούσαν Κάλιαρι και Πίζα, τα οποία εξετάστηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες, φαίνεται πως έχουν «παγώσει», αφήνοντας αυτή τη στιγμή την ελληνική προοπτική ως την πιο πιθανή. Οι επόμενες ώρες αναμένεται να είναι καθοριστικές για να φανεί αν ο Βολιάκο θα συνεχίσει την καριέρα του στους «ροσομπλού» ή αν θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στο εξωτερικό».