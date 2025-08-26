Ο Αλεσάντρο Βολιάκο στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ – Τι προκύπτει από τις επαφές

Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του 26χρονου Αλεσάντρο Βολιάκο της Τζένοα, με τις συζητήσεις των δύο ομάδων να επικεντρώνονται στον δανεισμό του Ιταλού στόπερ.

Όπως αποκάλυψε ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, οι ασπρόμαυροι έχουν ήδη καταθέσει πρόταση στην ομάδα της Γένοβας για τον παίκτη, τον οποίο παρακολουθούν στενά. Οι συζητήσεις των δύο εμπλεκόμενων πλευρών επικεντρώνονται στον δανεισμό του 26χρονου στόπερ, ενώ από την Ιταλία προκύπτει ενδιαφέρον ακόμη από την Κάλιαρι και την Πίζα.

Ο Βολιάκο ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν αγωνιζόμενος στο πρώτο μισό με την Τζένοα (14 συμμετοχές, 2 γκολ), ενώ το δεύτερο μισό φόρεσε τη φανέλα της Πάρμα ως δανεικός, καταγράφοντας 10 συμμετοχές.

Ο Ιταλός αμυντικός ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Γιουβέντους, στη συνέχεια αποκτήθηκε από την Πορντενόνε το 2017 αντί 250.000 ευρώ και το 2021 μεταγράφηκε στην Τζένοα έναντι 2 εκατ. ευρώ. Έκτοτε, πέρα από την παρουσία του στους «ροσομπλού», αγωνίστηκε δανεικός και στις Μπενεβέντο και Πάρμα.

Ο ύψους 1.86 δεξιοπόδαρος στόπερ δεσμεύεται με συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2027.