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Ο Άλβαρο Αρμπελόα συνεχίζει να διατηρεί το αήττητό του απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Το 1-1 της Φούλαμ στο Etihad, για την 11η αγωνιστική της Premier League, έδωσε συνέχεια σε μια εντυπωσιακή παράδοση που ξεκίνησε από την ποδοσφαιρική του καριέρα.

Η Μάντσεστερ Σίτι εξακολουθεί να μην έχει βρει τον τρόπο να νικήσει τον Άλβαρο Αρμπελόα, ούτε ως ποδοσφαιριστή ούτε ως προπονητή.

Η προπονητική του παράδοση απέναντι στους «πολίτες» ξεκίνησε στις 16 Δεκεμβρίου 2025, όταν ως τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια αντιμετώπισε τη Μάντσεστερ Σίτι U21 για το Premier League International Cup. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε ισόπαλη 1-1, με τους Ισπανούς να αγωνίζονται με δέκα παίκτες από το 64ο λεπτό.

Τρεις μήνες αργότερα, τον Μάρτιο του 2026, ο Αρμπελόα βρέθηκε ξανά απέναντι στη Σίτι, αυτή τη φορά στον πάγκο της πρώτης ομάδας της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Μαδριλένοι επικράτησαν 3-0 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και 2-1 στο Etihad, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League.

Η τέταρτη προπονητική του αναμέτρηση ήρθε σήμερα (21/11), όταν η Φούλαμ απέσπασε ισοπαλία 1-1 στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι, βάζοντας τέλος σε ένα σερί 20 συνεχόμενων ηττών από τους «πολίτες».

Έτσι, ο Ισπανός μετρά ως προπονητής δύο νίκες και δύο ισοπαλίες απέναντι σε ομάδες της Μάντσεστερ Σίτι.

Το εντυπωσιακό είναι πως η συγκεκριμένη παράδοση είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια νωρίτερα, όταν ο Αρμπελόα αγωνιζόταν ακόμη στα γήπεδα.

Ως ποδοσφαιριστής αντιμετώπισε έξι φορές τη Μάντσεστερ Σίτι, τέσσερις με τη Λίβερπουλ και δύο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καταγράφοντας δύο νίκες και τέσσερις ισοπαλίες.

Συνολικά, σε δέκα αναμετρήσεις ως ποδοσφαιριστής και προπονητής, ο Άλβαρο Αρμπελόα μετρά τέσσερις νίκες, έξι ισοπαλίες και καμία ήττα απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Μια ιδιαίτερη παράδοση που ξεκίνησε το 2007 και συνεχίζεται σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα.