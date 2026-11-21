Το NFL βάζει στο στόχαστρο το ανακαινισμένο Spotify Camp Nou για τη διεξαγωγή αγώνων από το 2029, με την Μπαρτσελόνα να βλέπει μια σημαντική ευκαιρία για νέα έσοδα και τη Βαρκελώνη να προσδοκά τεράστια οικονομικά οφέλη.

Η Μπαρτσελόνα σχεδιάζει να μετατρέψει το Spotify Camp Nou σε έναν από τους σημαντικότερους αθλητικούς προορισμούς παγκοσμίως, με το NFL να αποτελεί τον επόμενο μεγάλο στόχο για την αξιοποίηση του ανακαινισμένου γηπέδου.

Όπως αποκαλύπτει η ισπανική Mundo Deportivo, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι πρώτες επαφές μεταξύ των δύο πλευρών, με την αμερικανική λίγκα να εξετάζει τη διεξαγωγή αγώνων στη Βαρκελώνη από το 2029.

Η προβλεπόμενη χωρητικότητα των περίπου 104.000 θεατών δημιουργεί την προοπτική καταγραφής νέου ρεκόρ προσέλευσης στην ιστορία του NFL, ενώ τα οικονομικά οφέλη θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα σημαντικά.

Συγκεκριμένα, η Μπαρτσελόνα εκτιμάται ότι θα μπορούσε να εισπράττει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για κάθε αγώνα, με το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα για την πόλη να υπολογίζεται στα 70 εκατομμύρια ευρώ, μέσα από τον τουρισμό, τη φιλοξενία επισκεπτών και τις παράλληλες δραστηριότητες.

Η παρουσία του NFL στην Ισπανία δεν αποτελεί κάτι καινούργιο, καθώς το Σαντιάγο Μπερναμπέου φιλοξένησε τον πρώτο του αγώνα τον Νοέμβριο του 2025. Μάλιστα, η διοργάνωση έχει εξασφαλίσει την επιστροφή της στη Μαδρίτη για το 2026 και το 2027, με δυνατότητα επέκτασης της συμφωνίας και για το 2028.

Το ενδιαφέρον για το Camp Nou συνδέεται χρονικά με μία ακόμη σημαντική εξέλιξη. Η UEFA έχει ήδη αναθέσει στην Μπαρτσελόνα τη φιλοξενία του τελικού του Champions League στις 2 Ιουνίου 2029, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες του νέου γηπέδου και την οργανωτική ικανότητα της πόλης.

Η συγκεκριμένη ανάθεση ενισχύει την εικόνα αξιοπιστίας του καταλανικού συλλόγου, αποτελώντας ένα επιπλέον πλεονέκτημα στην προσπάθειά του να προσελκύσει μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Οι φιλοδοξίες της Μπαρτσελόνα, ωστόσο, δεν περιορίζονται εκεί. Η Βαρκελώνη ενδιαφέρεται επίσης να φιλοξενήσει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030, ενώ εξετάζεται και η υποβολή υποψηφιότητας για τον τελικό του Champions League Γυναικών το 2031.

Προς το παρόν, οι επαφές με το NFL βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και δεν υπάρχει οριστική συμφωνία. Ωστόσο, το ανακαινισμένο Camp Nou εξελίσσεται σε ένα φιλόδοξο εγχείρημα, με την Μπαρτσελόνα να επιδιώκει να αξιοποιήσει την έδρα της όχι μόνο για ποδοσφαιρικούς αγώνες, αλλά και για εκδηλώσεις παγκόσμιας εμβέλειας.