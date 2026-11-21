Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Επιστροφή στις νίκες μετά από έναν μήνα για τον Νέστο κόντρα στην Ελλάς Σύρου (2-0), σε ένα τρίποντο... ανάσα για την ομάδα της Χρυσούπολης.