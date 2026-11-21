Ο Πανιώνιος παρότι ήταν καλύτερος από τον Πανθρακικό, «κόλλησε» στο 0-0 στην Κομοτηνή και έχασε έδαφος στη μάχη της ανόδου.

Στο ΔΑΚ Κομοτηνής οι γηπεδούχοι «Κροκόδειλοι», υποδέχτηκαν τον Πανιώνιο που έχει πάντα υψηλές βλέψεις και έψαχνε ένα σερί που θα τον έβαζε στην πρώτη 2αδα της βαθμολογίας.

Χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Πανθρακικό και τον Πανιώνιο στην Κομοτηνή, με τους «κυανέρυθρους» να έχουν την υπεροχή, αλλά να μην καταφέρνουν να τη μετουσιώσουν σε γκολ.

Οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που απείλησαν πρώτοι, μόλις στο 4ο λεπτό, όταν ο Αναστασόπουλος επιχείρησε σέντρα-σουτ, αναγκάζοντας τον Κράνινξ να επέμβει και να παραχωρήσει κόρνερ. Στη συνέχεια, ο Πανιώνιος ανέβασε την απόδοσή του, πήρε τα ηνία της αναμέτρησης και άρχισε να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις. Ο Μάναλης απείλησε δύο φορές την αντίπαλη εστία, χωρίς, ωστόσο να καταφέρει να βρει δίχτυα.

Στο 32', ο Ταβάρες δοκίμασε ένα μακρινό σουτ, με την μπάλα να καταλήγει άουτ, ενώ είχε ακόμη μία τελική προσπάθεια στο πρώτο μέρος. Παρά τις αρκετές ευκαιρίες των φιλοξενούμενων, το 0-0 διατηρήθηκε μέχρι την ανάπαυλα.

Πολύ κακό το δεύτερο ημίχρονο, με τον Πανθρακικό να κλείνει τους χώρους και τον «Ιστορικό» να δυσκολεύεται εμφανώς να παράξει ευκαιρίες.

Στο 72' στην σημαντικότερη φάση του β' ημιχρόνου, ο Μούργος σούταρε με το αριστερό, όμως η μπάλα έφυγε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Παϊτέρη, με το 0-0 να παραμένει μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα, σε ένα αποτέλεσμα που φέρνει μεγαλύτερη... πικρία στην ομάδα της Νέας Σμύρνης.

Στους 21 βαθμούς πλέον ο Πανιώνιος, ο οποίος την επόμενη αγωνιστική υποδέχεται τον Νέστο Χρυσούπολης, ενώ η ομάδα της Κομοτηνής έφτασε στους 14 βαθμούς, πριν βρεθεί στην Καλαμαριά να αντιμετωπίσει τον τοπικό Απόλλωνα.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Πανθρακικός (Αποστολίδης): Παϊτέρης, Λαρρέα, Βουτσάς (76′ Πέιος), Σαραντίδης, Παχούμης (62′ Τσίλεμ), Κολλαράς, Αθανασακόπουλος, Ντουμάνης, Αναστασόπουλος, Γκορντεζιάνι (90+2′ Γιανναράκης), Νότας (90+2′ Τσάικα).

Πανιώνιος (Κοροπούλης): Κράνινξ, Αυλωνίτης (46′ Ασλανίδης), Ζούλιας, Γκαντέλιο, Βενάρδος (68′ Σομπρίνο), Λιάσος, Ντίας, Παυλόπουλος (68′ Μπουρής), Μούργος (83′ Κολοβός), Ταβάρες, Μάναλης (83′ Μόρσεϊ)