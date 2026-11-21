Σε ένα «θρίλερ» όπως αποδείχθηκε, η ΑΕΛ επικράτησε του Αστέρα Β (2-1), χάρη στο πανέμορφο τέρμα του Αλμπάνη στο 82ο λεπτό - Επιστροφή στις νίκες για τους «βυσσινί», που πάτησαν 2άδα

Η ΑΕΛ όντας... σούζα και στην 3η θέση της βαθμολογίας, ήθελε να επιστρέψει στις νίκες, μετά το 0-0 με τον Νέστο, το οποίο την έριξε κάπως ψυχολογικά, μετά τις δύο συνεχόμενες νίκες. Αντίπαλος ο φορμαρισμένος Αστέρας Β, με τον Αργύρη Καμπετσή όμως να... καθαρίζει ξανά.

Η πρώτη σημαντική στιγμή καταγράφηκε στο 28ο λεπτό και ανήκε στους φιλοξενούμενους, όταν ο Γραμμένος επιχείρησε κεφαλιά, με τον Βενετικίδη να αντιδρά σωστά και να απομακρύνει τον κίνδυνο για την εστία του.

Εννέα λεπτά αργότερα, στο 37', οι «βυσσινί» κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Ο Αγαπάκης πραγματοποίησε τη σέντρα από τα πλάγια, ο Καμπετσής πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα πρώτα στο δοκάρι και στη συνέχεια στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-0.

Το συγκεκριμένο σκορ παρέμεινε μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, με την ΑΕΛ να πηγαίνει στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα.

Ο Αστέρας όμως δεν παράτησε το παιχνίδι, καθώς στο στο 71ο λεπτό, μετά από σέντρα από τ' αριστερά, ο Γραμμένος πήρε την πρώτη κεφαλιά, με τον Κόλα από κοντά με νέα κεφαλιά, να σπρώχνει τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 των Αρκάδων, που πάγωσε το AEL FC Arena.

Στο επόμενο λεπτό μάλιστα, παραλίγο να γίνει και το 1-2 για τους φιλοξενούμενους, με τη «βυσσινί» άμυνα να απομακρύνει την ύστατη στιγμή, για μία ΑΕΛ που είχε χάσει φανερά το μυαλό της. Στο 77' έγινε η φάση που θα προκαλέσει τεράστια συζήτηση, κεφαλιά του Νοικοκυράκη από κοντά στα δίχτυα, όμως η φάση υποδείχθηκε λανθασμένα ως οφσάιντ, παρότι υπήρχε παίκτης του Αστέρα πάνω στη γραμμή.

Στο 82' όμως η ΑΕΛ πήρε αυτό που άξιζε σχεδόν σε όλο το ματς. Ο Χρήστος Αλμπάνης με ένα άπιαστο σουτ από το ύψος της περιοχής νίκησε τον Κακαδιάρη και έγραψε το 2-1.

Τελικό 2-1 σε ένα πολύ επεισοδιακό παιχνίδι, με την ΑΕΛ να παίρνει τους τρεις πόντους και να βρίσκεται προσωρινά στη 2η θέση της βαθμολογίας με 23 βαθμούς, πριν βρεθεί στη Σύρο να αντιμετωπίσει την τοπική Ελλάς. Αντίθετα, ο Αστέρας έμεινε στους 16 βαθμούς και την 8η θέση του πίνακα, φιλοξενώντας την επόμενη αγωνιστική τη Νίκη Βόλου.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΛ (Οφρυδόπουλος): Βενετικίδης, Αγαπάκης (65′ Σάκιτς), Μπούσης, Γκρόζος, Τσελεπίδης, Τσιγγάρας, Λέλεκας (65′ Κωνσταντακόπουλος), Νοικοκυράκης(90+2' Καραγιαννίδης), Νίτσος (65′ Αλμπάνης), Καμπετσής, Μακρής (75′ Αντράντα).

Αστέρας Τρίπολης Β (Κοντοές): Κακαδιάρης, Μπουλούλης, Τριανταφυλλόπουλος, Καράδαλης (39′ λ.τ Γρομητσάρης), Πομόνης, Μεταξάς, Συνολάκης (63′ Κολιμάτσης), Κόλα (85′ Φερνάντεζ), Ζόγκου (46′ Καλόγηρος), Σιμόνι (63′ Κύρκος), Γραμμένος.