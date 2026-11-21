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Γνωστές έγιναν οι επιλογές των Αντρέα Τρινκιέρι και Βασίλη Σπανούλη για τη μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη στο PAOK Sports Arena

Η Θεσσαλονίκη κινείται σε ρυθμούς ντέρμπι, με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη να ετοιμάζονται για τη μεταξύ τους αναμέτρηση στο Παλατάκι, σε ένα παιχνίδι που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του μπασκετικού κόσμου.

Λίγο πριν από το τζάμπολ έγιναν γνωστές οι δωδεκάδες των δύο ομάδων, με τους Αντρέα Τρινκιέρι και Βασίλη Σπανούλη να καταλήγουν στις τελικές επιλογές τους για τη μεγάλη μάχη.

Οι δύο ομάδες μπαίνουν στο παρκέ με στόχο τη νίκη και το γόητρο που συνοδεύει κάθε ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Αναλυτικά οι δωδεκάδες των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ: Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Μουρ, Καλάθης, Μπαζίνας.

Άρης: Μήτρου-Λονγκ, Ρόμπινσον-Ερλ, Τολιόπουλος, Ντιμιτρίεβιτς, Μποχωρίδης, Μόργκαν, Λιντέλ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Μπιρτς, Μοκόκα, Πουλιανίτης.