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Η διακοπή ολοκληρώθηκε και το ελληνικό πρωτάθλημα παίρνει ξανά τη σκυτάλη!

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στις 19:30, η Καλαμάτα υποδέχεται την ΑΕΚ, σε μία αναμέτρηση που σηματοδοτεί την επιστροφή στην εγχώρια δράση. Στη Superbet, το παιχνίδι συνοδεύεται από διαθέσιμες αποδόσεις, Πρώιμη Πληρωμή στην αγορά τελικού αποτελέσματος και συνδυασμούς Bet Builder με πρωταγωνιστές τους παίκτες της Ένωσης!

Καλαμάτα – ΑΕΚ: Επιστροφή με στόχο τους τρεις βαθμούς!

Σάββατο 21 Νοεμβρίου | 19:30

Η ΑΕΚ θέλει να συνδυάσει την επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις με νίκη. Οι «κιτρινόμαυροι» καλούνται να πάρουν την πρωτοβουλία, να δημιουργήσουν ευκαιρίες και να δείξουν αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια.

Η Καλαμάτα, από την πλευρά της, αναζητά ένα σημαντικό αποτέλεσμα μπροστά στο κοινό της. Η αμυντική συνοχή, οι κερδισμένες μονομαχίες και η αξιοποίηση των επιθετικών της στιγμών μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές στην προσπάθειά της.

Στις αποδόσεις της Superbet, η Ένωση έχει το προβάδισμα:

Βάργκα, Κοϊτά και νίκη ΑΕΚ στο 2.25*!

Οι τελικές προσπάθειες δύο παικτών της Ένωσης συνδυάζονται με την επιλογή νίκης των φιλοξενούμενων.

Μπάρναμπας Βάργκα Over 0.5 σουτ στην εστία.

Αμπουμπακαρί Κοϊτά Over 0.5 σουτ στην εστία.

ΑΕΚ νίκη, με την ένδειξη Πρώιμης Πληρωμής.

Συνολική απόδοση Bet Builder: 2.25*!

Ο συνδυασμός εστιάζει σε τουλάχιστον ένα σουτ στην εστία από τον Βάργκα και ένα από τον Κοϊτά, μαζί με την επιλογή νίκης της ΑΕΚ, η οποία διέπεται από τους όρους της Πρώιμης Πληρωμής.

Γιόβιτς, αποτέλεσμα και κόρνερ στο 2.30*!

Ο Λούκα Γιόβιτς βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ακόμη συνδυασμού Bet Builder:

Λούκα Γιόβιτς να σκοράρει.

ΑΕΚ νίκη, με την ένδειξη Πρώιμης Πληρωμής.

ΑΕΚ περισσότερα κόρνερ.

Συνολική απόδοση Bet Builder: 2.30*!

Μία επιλογή που συνδέει το γκολ του Σέρβου επιθετικού με τη νίκη της Ένωσης και την υπεροχή της στα κόρνερ απέναντι στην Καλαμάτα, σύμφωνα με τους όρους των επιμέρους αγορών.

Σιγκούρντσον και Βάργκα στην εστία με Bet Builder στο 2.50*!

Ο τρίτος συνδυασμός στρέφεται αποκλειστικά στις ατομικές προσπάθειες:

Άρνορ Σιγκούρντσον Over 0.5 σουτ στην εστία.

Μπάρναμπας Βάργκα Over 0.5 σουτ στην εστία.

Συνολική απόδοση Bet Builder: 2.50*!

Για την επιβεβαίωση απαιτείται τουλάχιστον ένα σουτ στην εστία από καθέναν από τους δύο ποδοσφαιριστές.



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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.