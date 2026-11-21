Οι επιδόσεις του Αμερικανού ανά περίοδο σε όλα τα ματς της Euroleague δείχνουν ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία.

Η έφεση του Κέντρικ Ναν να παίρνει τη μπάλα όταν αυτή… καίει και να γίνεται πρωταγωνιστής προς το τέλος του παιχνιδιού είναι ορατή διά γυμνού οφθαλμού, δεν χρειάζεται αριθμούς για να επιβεβαιωθεί. Οι επιδόσεις, όμως, του Αμερικανού γκαρντ ειδικά στα φετινά παιχνίδια ξεπερνούν κάθε προηγούμενη επιθετική «συμβολή» του στους αγώνες του Παναθηναϊκού στην Euroleague.

Στον πίνακα βλέπετε αναλυτικά πώς σκόραρε ο Ναν στα επτά ματς της Euroleague που έχει αγωνιστεί, καθώς και τα σύνολά του ανά περίοδο. Το εντυπωσιακό είναι ότι στην τέταρτη περίοδο όλων των αγώνων που αγωνίστηκε πέτυχε συνολικά 66 πόντους και στις τρεις πρώτες περιόδους 71! Δηλαδή οι μισοί του πόντοι ως τώρα (παρά κάτι… ψιλά) έχουν επιτευχθεί στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού.

Προφανώς έχει σχέση με την ψυχολογία του, αλλά και το πώς μπαίνει στο ματς. Η χειρότερή του περίοδος αγωνιστικά είναι η πρώτη, στην οποία έχει σκοράρει μόλις 16 πόντους συνολικά. Ακολουθεί η Τρίτη με 21 πόντους και η δεύτερη πιο παραγωγική είναι η δεύτερη με 34 πόντους.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι οι τρεις φορές που κατάφερε ο Ναν να πετύχει διψήφιο αριθμό πόντων σε μια περίοδο είναι όλες οι τελευταίες περίοδοι (χθες με τη Ζάλγκιρις, με την Έφες και φυσικά το ρεκόρ όλων των εποχών των 23 πόντων σε μία περίοδο εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης).