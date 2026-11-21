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Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αίτηση ακύρωσης που είχε καταθέσει ο Στράτος Ευγενίου κατά της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για τη μεταβίβαση των μετοχών της ΠΑΕ Ηρακλής.

Με την υπ’ αριθμόν 1151/2026 απόφαση, το δικαστήριο έκρινε νόμιμη την έγκριση της ΕΕΑ, η οποία είχε δοθεί στις 25 Νοεμβρίου 2025 για την απόκτηση του 98,24% των μετοχών της ΠΑΕ Ηρακλής από την TEAM FOODS, εταιρεία συμφερόντων του Ομίλου Βενέτη του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη.

Οι ισχυρισμοί της πλευράς Ευγενίου σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης και τη νομιμότητα της απόφασης δεν έγιναν δεκτοί, ενώ το δικαστήριο έκρινε ότι ο φάκελος που είχε εξεταστεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού περιείχε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Παράλληλα, έγινε δεκτή και η παρέμβαση της TEAM FOODS στη δικαστική διαδικασία.

Η απόφαση αποτελεί σημαντική εξέλιξη για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΠΑΕ Ηρακλής, καθώς επιβεβαιώνει την έγκριση της μεταβίβασης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών και ενισχύει τη θέση της σημερινής ιδιοκτησίας.