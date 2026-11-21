Ένα περίεργο μοτίβο φαίνεται να δημιουργείται τα τελευταία χρόνια γύρω από τη Χρυσή Μπάλα, καθώς οι τρεις τελευταίοι ποδοσφαιριστές που κατέκτησαν το κορυφαίο ατομικό βραβείο βρέθηκαν αντιμέτωποι με προβλήματα τραυματισμών.

Ο Χάρι Κέιν είναι το τελευταίο όνομα που προστίθεται σε αυτή τη λίστα, καθώς ο Άγγλος επιθετικός τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με την Κολωνία, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να ενισχύσει ένα στατιστικό που προκαλεί εντύπωση, αφού πριν από τον Κέιν είχαν προηγηθεί ακόμη δύο νικητές της Χρυσής Μπάλας, οι οποίοι αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα μετά την κατάκτηση του βραβείου.

Το 2024, ο Ρόδρι ήταν εκείνος που αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, ωστόσο λίγο αργότερα υπέστη ρήξη χιαστού, τραυματισμό που τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.

Έναν χρόνο αργότερα, η διάκριση πέρασε στα χέρια του Ουσμάν Ντεμπελέ. Ο Γάλλος άσος της Παρί Σεν Ζερμέν είχε ήδη αντιμετωπίσει πρόβλημα στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο όταν παρέλαβε τη Χρυσή Μπάλα, ενώ η επιστροφή του στα γήπεδα δεν εξελίχθηκε ομαλά. Στη συνέχεια υπέστη νέο τραυματισμό, αυτή τη φορά στην αριστερή γάμπα, που τον κράτησε εκτός για περίπου 20 ημέρες.

Τώρα, η ίδια ιστορία φαίνεται να επαναλαμβάνεται με τον Χάρι Κέιν, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σερί που δύσκολα περνά απαρατήρητο. Τρεις συνεχόμενοι κάτοχοι της Χρυσής Μπάλας, τρεις διαφορετικές περιπτώσεις τραυματισμών και μια «κατάρα» που, έστω και συμπτωματικά, αρχίζει να αποκτά τη δική της ποδοσφαιρική διάσταση.