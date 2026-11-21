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Ο Χρίστο Στόιτσκοφ αποθέωσε τον Σάσα Βεζένκοφ, στα πλαίσια του αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον καλύτερο παίκτη της Ευρώπης.

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-76, ο Σάσα Βεζένκοφ συναντήθηκε με τον Χρίστο Στόιτσκοφ, όπου μάλιστα είχαν μια χαρακτηριστική στιγμή με μια αγκαλιά.

Ο θρύλος της Μπαρτσελόνα και του βουλγαρικού ποδοσφαίρου παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση στη SUNEL Arena και, μετά τη λήξη, είχε τα καλύτερα να πει για τον φόργουορντ του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα, ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας του 1994 εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον συμπατριώτη του, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον κορυφαίο μπασκετμπολίστα στην Ευρώπη.

«Ο Σάσα είναι ξεχωριστός παίκτης για εμένα και για τη χώρα μου. Είναι MVP. Ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη. Είναι φανταστικός, είναι ο καλύτερος».

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