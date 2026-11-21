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Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Ηρακλή, συμπεριλαμβάνοντας στα πλάνα του τους Σιπιόνι και Φίλη.

Κάθε... διαθέσιμο μέσο του ρόστερ συμπεριέλαβε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με τον Ηρακλή ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, μετά τις απουσίες των Έσε, Πουέρτα και Τσικίνιο.

Ο Βάσκος τεχνικός ενεργοποιεί τον Σιπιόνι και τον νεαρό Φίλη, προκειμένου να καλύψει τα κενά στη μεσαία γραμμή, ενώ στην αποστολή μπήκε μετά από καιρό και ο Κλέιτον.

Στην αποστολή του Ολυμπιακού συμμετέχουν οι: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Σιπιόνι, Μπέιλι, Φρόιλερ, Ρόκα, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα, Γκονζάλες, Κλέιτον και Μάριους