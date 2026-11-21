Κάθε... διαθέσιμο μέσο του ρόστερ συμπεριέλαβε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με τον Ηρακλή ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, μετά τις απουσίες των Έσε, Πουέρτα και Τσικίνιο.
Ο Βάσκος τεχνικός ενεργοποιεί τον Σιπιόνι και τον νεαρό Φίλη, προκειμένου να καλύψει τα κενά στη μεσαία γραμμή, ενώ στην αποστολή μπήκε μετά από καιρό και ο Κλέιτον.
Στην αποστολή του Ολυμπιακού συμμετέχουν οι: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Σιπιόνι, Μπέιλι, Φρόιλερ, Ρόκα, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα, Γκονζάλες, Κλέιτον και Μάριους
#OLYIRA: The Squad 📋 https://t.co/a22LMr4mIB— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 21, 2026