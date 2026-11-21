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Η Θεσσαλονίκη ζει στον ρυθμό του ντέρμπι! Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στις 17:30, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη για την GBL, σε μια αναμέτρηση γεμάτη ιστορία, πάθος και δυνατές μονομαχίες. Στη Superbet, η μεγάλη συνάντηση συνοδεύεται από αποδόσεις, επιλογές Bet Builder και Πρώιμη Πληρωμή στην αγορά νικητή αγώνα!

Ασπρόμαυρο και κιτρινόμαυρο. Δύο ομάδες με βαθιές ρίζες στην πόλη και μια μπασκετική αντιπαλότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Κάθε άμυνα σηκώνει την εξέδρα, κάθε ριμπάουντ απαιτεί μάχη και κάθε καλάθι μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία.

ΠΑΟΚ: Η έδρα δίνει ενέργεια, η συγκέντρωση φέρνει αποτέλεσμα!

Σάββατο 21 Νοεμβρίου | 17:30

Ο ΠΑΟΚ θέλει να αξιοποιήσει την ώθηση του κοινού του και να επιβάλει τον δικό του ρυθμό από τις πρώτες κατοχές.

Για τον Δικέφαλο, η πίεση στην μπάλα και ο έλεγχος των αμυντικών ριμπάουντ μπορούν να δημιουργήσουν τις βάσεις για τη νίκη. Στην επίθεση, η υπομονή και οι σωστές επιλογές θα είναι απαραίτητες απέναντι στην ένταση που αναμένεται να συναντήσει.

Σε ένα ντέρμπι, ο ενθουσιασμός μπορεί να δώσει ώθηση. Η ψυχραιμία, όμως, είναι εκείνη που μπορεί να κάνει τη διαφορά όταν οι κατοχές αρχίσουν να βαραίνουν.

Άρης: Με στόχο ένα διπλό ξεχωριστής σημασίας!

Ο Άρης μπαίνει στη μεγάλη συνάντηση με στόχο να επιβάλει το παιχνίδι του και να φύγει με τη νίκη από την έδρα του αντιπάλου του.

Οι «κιτρινόμαυροι» καλούνται να διαχειριστούν την ατμόσφαιρα, να προστατεύσουν την μπάλα και να περιορίσουν τα διαστήματα στα οποία ο ΠΑΟΚ θα αναζητήσει συνεχόμενους πόντους.

Η αμυντική συνέπεια, οι δεύτερες ευκαιρίες και η αποτελεσματικότητα στις κρίσιμες εκτελέσεις μπορούν να καθορίσουν την προσπάθειά τους. Γιατί σε τέτοιες αναμετρήσεις, ένα επιθετικό ριμπάουντ ή μία κερδισμένη διεκδίκηση μπορεί να αξίζουν όσο ένα μεγάλο σουτ.

Οι αποδόσεις της Superbet δείχνουν ντέρμπι!

Οι μικρές διαφορές αποτυπώνονται και στην αγορά «Νικητής Αγώνα — Συμπεριλαμβανομένης της Παράτασης», με τον Άρη να έχει οριακό προβάδισμα:

ΠΑΟΚ νίκη: 2.02 *

Άρης νίκη: 1.76*

Η συγκεκριμένη αγορά φέρει την ένδειξη Πρώιμης Πληρωμής, σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους.

Στη Superbet, υπάρχουν επίσης διαθέσιμες επιλογές Bet Builder και αγορές για πόντους, χάντικαπ, περιόδους και ημίχρονα.

Το μπασκετικό ραντεβού της Θεσσαλονίκης!

Ο ΠΑΟΚ έχει την έδρα. Ο Άρης αναζητά το διπλό. Και οι δύο θέλουν μια νίκη που έχει ξεχωριστή σημασία για τον κόσμο τους και για την κορύφη. Το πρόγραμμα και οι διαθέσιμες στοιχηματικές επιλογές του πρωταθλήματος βρίσκονται στη σελίδα της GBL στη Superbet.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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