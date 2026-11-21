Μετά το δεύτερο φετινό του νταμπλ-νταμπλ (10 πόντοι, 10 ριμπάουντ), με το οποίο συνέβαλε στη νίκη των Καβαλίερς επί των Πέισερς, ο Μάριο Χεζόνια μίλησε με τα θερμότερα λόγια για τον οργανισμό του Κλίβελαντ.

Λίγες ημέρες αφότου το συμβόλαιό του έγινε εγγυημένο μέχρι το φινάλε της σεζόν, η διοίκηση της ομάδας διοργάνωσε μια ειδική «κροατική βραδιά» προς τιμήν του. Ο Κροάτης φόργουορντ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την υποδοχή που του επιφύλαξαν, ενώ δεν παρέλειψε να αστειευτεί και για την εντυπωσιακή εμφάνιση των 51 πόντων του συμπαίκτη του, Τζέιμς Χάρντεν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μάριο Χεζόνια:

Για την κροατική βραδιά που διοργάνωσαν οι Καβαλίερς:

«Πολλά συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα μου, στον οργανισμό –σε ολόκληρο τον οργανισμό– που το έκαναν αυτό πραγματικότητα. Δεν είναι εύκολο: ένας παίκτης που μόλις επέστρεψε μετά από έξι χρόνια στο ΝΒΑ – και μάλιστα Κροάτης – να συναντάει μια τέτοια υποδοχή. Το να οργανωθεί κάτι τέτοιο είναι σπουδαίο. Εντυπωσιάστηκα, επίσης, από τον αριθμό των ανθρώπων που ήρθαν. Ξέρω σίγουρα ότι κάποιοι δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν, γεγονός που με λυπεί, γι’ αυτό και θέλω να είμαστε όλοι μαζί σε τέτοιου είδους βραδιές».

Για τους 51 πόντους του Τζέιμς Χάρντεν:

«Την προηγούμενη φορά που συνέβη ήμουν αντίπαλος του και τον μάρκαρα. Έβαλε 60 πόντους και χάσαμε. Ευτυχώς αυτήν τη φορά ήμουν στη σωστή πλευρά αφού νικήσαμε».

Για το εγγυημένο συμβόλαιό του και την εμπιστοσύνη της ομάδας:

«Ευχαριστώ τον Κόμπι (Άλτμαν, GM), ευχαριστώ τον οργανισμό και ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου. Είναι εκείνοι που με εμπιστεύονται. Ευχαριστώ τον Κένι (Άτκινσον, ο κόουτς) και το προπονητικό επιτελείο, με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Οπότε, όπως έχω πει, η καριέρα μου στο ΝΒΑ βρίσκεται στα χέρια τους, γι’ αυτό προσπαθώ να βοηθήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα ήρθε το νταμπλ-νταμπλ. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι κάτι άλλο. Είμαι ανοιχτό βιβλίο, έχω ανοιχτό μυαλό για όλα, οπότε συνεχίζουμε έτσι».