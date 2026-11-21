Ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς επέστρεψε με πρόβλημα στη… μύτη από τις υποχρεώσεις του με την εθνική Βοσνίας.

Με ειδική προστατευτική μάσκα στο πρίσωπο θα αγωνιστεί ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή. Ο νεαρός αμυντικός επέστρεψε με πρόβλημα στη μύτη από τις υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της Βοσνίας. Ο 22χρονος στόπερ δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο στο παιχνίδι της Βοσνίας με τη Ρουμανία, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί στο ημίχρονο της αναμέτρησης.

Ο τραυματισμός του δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο αν ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αποφασίσει να τον χρησιμοποιήσει απέναντι στον Ηρακλή, ο Σμαΐλοβιτς θα φορέσει ειδική προστατευτική μάσκα, προκειμένου να προστατεύσει τη μύτη του από ενδεχόμενο νέο χτύπημα.

Μάλιστα, ο ίδιος έδωσε μια πρώτη… γεύση από την εμφάνισή του με τη μάσκα, μέσα από story που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Στη φωτογραφία ποζάρει μαζί με τον γιατρό του Ολυμπιακού Χρήστο Θέο, φορώντας την ειδική προστασία, ενώ πρόσθεσε και ένα emoji με ένα... χελωνονιτζάκι.